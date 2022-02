Jak informuje portal "Variety", zarówno Fantasia Taylor, jak i Danielle Brooks powtórzą role, które wykreowały na deskach Broadwayu. Taylor debiutowała rolą Celie w musicalu "The Color Purple" w 2007 roku niedługo po swoim zwycięstwie w amerykańskiej wersji "Idola". Brooks wcieliła się w rolę Sofii we wznowieniu tego musicalu w 2015 roku. Rola ta przyniosła jej nominację do nagrody Tony. Teraz Taylor i Brooks powtórzą role Celie i Sofii w filmowej wersji musicalu.

Nowe gwiazdy "Koloru purpury"

Ogłoszenie głównej obsady filmu "The Color Purple" odbyło się podczas specjalnego programu stacji ABC poświęconego tej produkcji. Obie aktorki opowiedziały, co czują, "przejmując" role po Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey , które zagrały w filmie Spielberga i zostały za niego nominowane do Oscarów. Brooks wróciła pamięcią do momentu, w którym na Zoomie dowiedziała się od Winfrey, że zagra Sofię. Oprah Winfrey jest jedną z producentek tego filmu. "Będziesz ze mnie dumna" - zapewniła ją Brooks.

To właśnie zobaczenie na scenie musicalu "The Color Purple" zainspirowało Brooks do zostania aktorką. "Widząc tę całą piękną gamę różnych odcieni skóry, głosów i historii sprawiło, że po prostu siedziałam i płakałam. Postrzegałam to jako przykład na to, że to, co robię w moim małym miasteczku w Południowej Karolinie może też być moim sposobem na życie" - mówi Brooks, którą aktualnie można oglądać w serialu HBO Max "Peacemaker".

Fantasia Taylor również wspomniała o tym, że oglądając film Spielberga jako młoda dziewczyna, identyfikowała się z postacią Celii, którą teraz zagra. "Też miałam inny kolor skóry i duże usta, które zawsze były największą częścią mojego ciała. Dopiero w "Idolu" pomyślałam, że moje usta są duże, ale mój talent jest jeszcze większy. Zaczęłam się akceptować, choć w młodości było z tym trudno" - wspomina aktorka i wokalistka.

"Kolor purpury": O czym opowiada film?

"Kolor purpury" opowiada historię trudnego życia prostej kobiety żyjącej na amerykańskim Południu i doświadczającej przemocy ze strony swojego ojca, a później męża. Filmową wersję musicalu reżyseruje Blitz Bazawule, twórca znany ze swojej współpracy z Beyonce. Scenariusz adaptacji musicalu napisał Marcus Gardley ("The Chi"). W pozostałych rolach w filmie wystąpią Taraji P. Henson, Corey Hawkins, Colman Domingo oraz H.E.R.



