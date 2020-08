Powstaje film o Mahalii Jackson

"W radiu śpiewa Mahalia, swój czarny, smętny blues" - śpiewała Irena Santor w piosence "Już nie ma dzikich plaż". Bohaterka słów tej piosenki, Mahalia Jackson, będzie bohaterką powstającego filmu biograficznego, którego producentami będą Queen Latifah i Jamie Foxx. Tytułową rolę w filmie "Mahalia!" zagra zdobywczyni nagrody Grammy, Jill Scott.

Jill Scott zagra Mahalię Jackson /Leon Bennett /Getty Images

Scenariusz do filmu "Mahalia!" autorstwa Richarda Hocutta, Marka Goulda i Tricii Woodgett powstał na podstawie napisanej przez Darlene Donloe książki "Mahalia Jackson". Twórcy filmu nabyli też prawa do największych hitów artystki nazywanej "Królową Gospel" takich, jak m.in. "How I Got Over", "His Eyes Are on the Sparrow", "Move on Up a Little Higher" czy "Amazing Grace".

"To niewiarygodnie ważna historia, którą trzeba opowiedzieć. Jesteśmy z Jamiem podekscytowani, że możemy pracować nad tym projektem. Wszyscy z nim związani chcemy podzielić się tą inspirującą historią o drodze, jaką przebyła Mahalia, by zostać królową gospel" - powiedziała Queen Latifah.

"Film "Mahalia!" to kolejna epicka opowieść o wierze napędzanej potężną i podnoszącą na duchu muzyką. "Wierzę, że panna Scott, która została nam zesłana przez Boga, będzie w tej roli absolutnie perfekcyjna" - dodaje jedna z producentek filmu, Holly Carter.

Film opowie o tym, w jaki sposób Mahalia Jackson została jedną z najbardziej popularnych artystek na świecie. W trakcie swojej kariery była m.in. jedną z mentorek Arethy Franklin oraz zainspirowała słynną przemowę Martina Luthera Kinga, znaną jako "Mam marzenie".

Kilka dni wcześniej ogłoszona została inna produkcja dotycząca postaci Mahalii Jackson. To produkowany dla stacji Lifetime film "Robin Roberts Presents: The Mahalia Jackson Story" reżyserowany przez Kenny'ego Leona. W roli Mahalii Jackson wystąpi w nim Danielle Brooks.