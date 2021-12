Kolejny słaby weekend w kinach USA

Na pierwszych trzech miejscach północnoamerykańskiego box-office nie zmieniło się nic w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego tygodnia. Liderem pozostała animacja Disneya "Nasze magiczne Encanto", a za nią uplasowały się filmy "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" oraz "Dom Gucci". Wszystkie te produkcje można oglądać też w polskich kinach.



Jak podaje portal "Variety", zyski filmu "Nasze magiczne Encanto", w którym usłyszeć można piosenki Lina-Manuela Mirandy, powiększyły się w ten weekend o 12,38 miliona dolarów. W samej Ameryce Północnej produkcja ta zarobiła od dnia premiery blisko 58 milionów dolarów. Wyniki te porównywalne są do tych osiągniętych przez inne animacje Disneya, które debiutowały w poprzednich latach z okazji Święta Dziękczynienia.

Reklama

Wideo "Nasze magiczne Encanto" [trailer 2]

W oczekiwaniu na grudniowe premiery

Zajmujący drugie miejsce północnoamerykańskiego box-office'u film "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" zdołał przekroczyć granicę 100 milionów dolarów. Wpływy "Domu Gucci" wypadają przy tym blado, choć prawie 34 miliony dolarów zysku tylko w Ameryce Północnej to niezły wynik jak na dramat przeznaczony dla starszych widzów.



Czwarte miejsce w box-office zajmuje "Christmas With the Chosen: The Messengers", czyli filmowa kontynuacja religijnego serialu streamingowego "The Chosen" o życiu Jezusa Chrystusa. Pierwszą piątkę box-office zamyka komiksowy "Eternals".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" [trailer 2] materiały prasowe

Ożywienie w północnoamerykańskim box-office powinny przynieść nadchodzące tygodnie. Już 10 grudnia odbędzie się premiera "West Side Story" Stevena Spielberga, tydzień później do kin trafi "Spider-Man: Bez drogi do domu", a na 22 grudnia zaplanowano premierę filmu "Matrix Zmartwychwstania".

Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer]

Zobacz również:



"Sanatorium miłości": Zbyszek oświadczył się Ani na oczach milionów widzów!



Najsłynniejsze filmowe oblicza świętego Mikołaja

Tomasz Stockinger zarażony koronawirusem. Przejmujące nagranie aktora!