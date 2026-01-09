Kolejne nazwiska w aktorskich "Zaplątanych". Fani będą zachwyceni

Wcześniej prowadzono rozmowy ze Scarlett Johansson. Aktorka zrezygnowała jednak z powodu napiętego kalendarza – niedawno dostała angaż w kontynuacji "Batmana" Matta Reevesa i reboocie "Egzorcysty".

Co wiemy o aktorskiej wersji "Zaplątanych"

Hahn była od dłuższego czasu faworytką fanów do roli matki Gertrudy. Aktorka otrzymała w zeszłym roku świetne recenzje za udział w serialu komediowym "Studio". Rozpoznawalność przyniosła jej między innymi rola czarownicy Agathy Harkness w serialach "WandaVision" i "To zawsze Agatha".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zaplątani" [trailer]

Wcześniej ogłoszono, że w parę głównych bohaterów, Roszpunkę i Flynna, wcielą się Teagan Croft i Milo Manheim. Za kamerą stanie Michael Gracey, który ma na swoim koncie "Króla rozrywki" z Hugh Jackmanem. Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson.

Reklama

"Zaplątani". Animacja z 2010 roku ma wielu fanów

"Zaplątani" z 2010 roku była oparta na niemieckiej baśni o Roszpunce. Film opowiadał o porwanej księżniczce, która od dziecka jest przetrzymywana w wysokiej wieży. Przez ten czas nie ścinała swoich włosów, które spuszczone z najwyższego okna wieży sięgają ziemi. Dziewczyna ucieka ze swojego więzienia za sprawą złodzieja Flynna Rajtara.

Film zarobił ponad 591 milionów dolarów na całym świecie. Otrzymał także nominację do Oscara dla najlepszej piosenki.