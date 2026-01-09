Kolejne nazwiska w aktorskich "Zaplątanych". Fani będą zachwyceni
Trwają prace nad aktorską wersją animacji Disneya "Zaplątani". Niedawno poznaliśmy odtwórców ról Roszpunki i Flynna. Dziś dowiedzieliśmy się, że w matkę Gertrudę może wcielić się Kathryn Hahn.
Wcześniej prowadzono rozmowy ze Scarlett Johansson. Aktorka zrezygnowała jednak z powodu napiętego kalendarza – niedawno dostała angaż w kontynuacji "Batmana" Matta Reevesa i reboocie "Egzorcysty".
Hahn była od dłuższego czasu faworytką fanów do roli matki Gertrudy. Aktorka otrzymała w zeszłym roku świetne recenzje za udział w serialu komediowym "Studio". Rozpoznawalność przyniosła jej między innymi rola czarownicy Agathy Harkness w serialach "WandaVision" i "To zawsze Agatha".
Wcześniej ogłoszono, że w parę głównych bohaterów, Roszpunkę i Flynna, wcielą się Teagan Croft i Milo Manheim. Za kamerą stanie Michael Gracey, który ma na swoim koncie "Króla rozrywki" z Hugh Jackmanem. Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson.
"Zaplątani" z 2010 roku była oparta na niemieckiej baśni o Roszpunce. Film opowiadał o porwanej księżniczce, która od dziecka jest przetrzymywana w wysokiej wieży. Przez ten czas nie ścinała swoich włosów, które spuszczone z najwyższego okna wieży sięgają ziemi. Dziewczyna ucieka ze swojego więzienia za sprawą złodzieja Flynna Rajtara.
Film zarobił ponad 591 milionów dolarów na całym świecie. Otrzymał także nominację do Oscara dla najlepszej piosenki.