"Będąc świadkiem tragedii w Ukrainie, zdecydowaliśmy się wstrzymać premiery naszych filmów w Rosji, w tym 'Zaginionego miasta' z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem oraz 'Sonic 2: Szybki jak błyskawica'. Wspieramy wszystkich dotkniętych kryzysem humanitarnym na terenie Ukrainy, Rosji i innych naszych międzynarodowych rynków i będziemy monitorować dalszy rozwój sytuacji" - czytamy w oświadczeniu studia Paramount Pictures opublikowanym przez portal "The Wrap". Premiery obydwu wspomnianych filmów były planowane w Rosji na kwiecień.

Kolejnym filmem studia Paramount, który do kin trafi 27 maja, będzie kontynuacja wielkiego hitu lat 80., czyli "Top Gun: Maverick" . Na obecną chwilę rosyjscy widzowie również nie mogą liczyć na to, że zobaczą go w kinach.

Wyrazy wsparcia dla Ukraińców i głosy potępiające działania Rosjan płyną zewsząd. W poniedziałkowy wieczór dołączyło do nich m.in. amerykańskie stowarzyszenie Motion Picture Association of America zajmujące się interesami amerykańskich studiów filmowych.

Bojkot rosyjskich kin zapowiedziały wcześniej trzy inne studia. W efekcie w rosyjskich kinach nie będzie można zobaczyć "Batmana" studia Warner Bros., animowanego "To nie wypanda" Disneya oraz komiksowego "Morbiusa" studia Sony.



Protestują też serwisy streamingowe. Netflix zapowiedział, że nie będzie emitować rosyjskiej propagandy. Według obowiązującego w Rosji prawa wszystkie serwisy streamingowe posiadające w tym kraju ponad 100 tysięcy użytkowników są zmuszone do emitowania kontrolowanych przez rząd rosyjskich stacji telewizyjnych. Netflix zapowiedział, że nie zastosuje się do tych przepisów.

