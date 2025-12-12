Gwiazdy kina zapraszają na ślub! Piękność pochwaliła się pierścionkiem

"Drama" to komedia romantyczna dla ludzi o bardzo mocnych... sercach. Opowiada o pozornie idealnej parze, którą dopada kryzys, kiedy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Wtedy okazuje się, jak cienka jest granica między miłością i nienawiścią. To banał, ale jakże prawdziwy...

W głównych bohaterów wcielają się w "Dramie" Zendaya i Robert Pattinson. Co ciekawe, to nie jedyny film, przy którym para ma okazję współpracować w krótkim czasie. Oboje grają wiodące role także w superprodukcji "Diuna: Część trzecia" Denisa Villeneuve'a której premiera zaplanowana została na grudzień 2026 roku.

"Drama": O filmie

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle.

Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.