Niezwykła historia Kargulów i Pawlaków

Dotychczas widzowie mieli okazję zobaczyć trzy filmy, przedstawiające losy Pawlaków i Kargulów.

Pierwsza część opowiadała o losach dwóch zwaśnionych rodzin, które krótko po zakończeniu II wojny światowej zmuszone są wyjechać z Kresów Wschodnich i osiedlić się na Ziemiach Odzyskanych. Ich kłótnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Spór trwa o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę. W części drugiej Kargul i Pawlak postanawiają poszukać męża dla swojej 18-letniej wnuczki Ani. W części trzeciej seniorowie obu rodów oraz ich wnuczka Ania otrzymują od brata Kazimierza, Johna Pawlaka zaproszenie do Chicago...

Kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się, że John zmarł. W trakcie pogrzebowej ceremonii pojawia się nowy członek rodziny - córka Johna. Pawlak doznaje podwójnego szoku - nie dość, że Shirley jest dzieckiem nieślubnym, to na dodatek jest ciemnoskóra. Bohaterów filmu Sylwestera Chęcińskiego zagrali: Władysław Hańcza (Władysław Kargul), Wacław Kowalski (Kazimierz Pawlak) i Anna Dymna (Ania Pawlakówna-Adamiec, wnuczka Pawlaka i Kargula).

Kargul i Pawlak poznają życie w Chicago. Z zetknięcia przybyszów z polskiej prowincji z obcą kulturą nowoczesnej metropolii wynika wiele zabawnych konfliktów i komicznych scen.

Wbrew przysiędze złożonej ojcu, Pawlak ostatecznie ulega i chowa brata "nie w swojej ziemi".

"Kochaj albo rzuć": Duchyll Martin Smith gwiazdą filmu

Tuż po przybyciu do Chicago, Polacy poznają nieślubną córkę Johna - Shirley. W filmie Chęcińskiego w piękną Amerykankę wcieliła się Duchyll Martin Smith.

Amerykanka zadebiutowała na kinowym ekranie rok przed występem w filmie Chęcińskiego - w obrazie "The Monkey Hu$tle". Niestety, po sukcesie "Kochaj albo rzuć" nie kontynuowała kinowej kariery - od tego czasu zobaczyliśmy ją tylko w jednym filmie "Innocent" (2010). Próbowała jednak swych sił na teatralnej scenie - widzowie mogli ją oglądać w On The Spot Theatre w Chicago.

Duchyll Martin Smith zamieszczała też w serwisie YouTube porady z zakresu dbania o cerę. Ostatnie wideo pochodzi jednak z 2010 roku.

