Klątwa powraca! Sprawdź, gdzie obejrzeć „Omen: Początek”

Oprac.: Karolina Kopeć Wiadomości

„Omen: Początek” to film w reżyserii Arkashy Stevenson, który miał swoją polską premierę kinową 5 kwietnia 2024 roku. Jest to najnowsze dzieło twórczyni takich tytułów, jak „Nowy smak wiśni”, „Legion” czy „Pineapple”. Ten powrót do kultowej serii horrorów jest już dostępny na platformach streamingowych. Zatem gdzie można obejrzeć film „Omen: Początek” online? Przedstawiamy pełną listę serwisów VOD.

Zdjęcie Nell Tiger Free i Nicole Sorace w filmie "Omen. Początek" / materiały prasowe