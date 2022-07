Nie wiadomo, ile lat miała Agnieszka Jaskółka , kiedy w 1992 roku zagrała jedną z głównych ról w "Psach" Władysława Pasikowskiego. Według daty urodzenia, którą można znaleźć w sieci, była wtedy zaledwie 14-latką, jednak sama zainteresowana w wywiadach twierdziła, że miała już 17 lat.

Agnieszka Jaskółka ("Psy")

Jaskółka w "Psach" wcieliła się w Angelę - nastoletnią kochankę głównego bohatera, granego przez Bogusława Lindę, która zdradza go z jego przyjacielem (Marek Kondrat). Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Jaskółka otrzymała za swą rolę nagrodę dla najlepszej aktorki w roli drugoplanowej. Do historii kina przeszły cytaty z tego filmu związane z Angelą: "Bo to zła kobieta była" czy "Nie chce mi się z tobą gadać".

Po swoim debiucie filmowym ukończyła prawo na uniwersytecie i nie grała już w filmach. W tym czasie pracowała m.in. jako modelka, mieszkała w Paryżu, San Francisco, Los Angeles i Chicago. Na duży ekran wróciła w 2009 roku. Najpierw pojawiła się gościnnie w serialu "Teraz albo nigdy!", a następnie wystąpiła w debiucie reżyserskim Cezarego Pazury "Weekend". W 2010 roku Agnieszka Jaskółka wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" (w duecie z Rafałem Maserakiem), niestety para opadła już w pierwszym odcinku. W 2014 roku Jaskółka pojawiła się u boku Bogusława Lindy na premierze cyfrowo zrekonstruowanego filmu "Psy" i zniknęła z show-biznesu.

Magdalena Dandourian ("Psy 2. Ostatnia krew")

Magdalena Dandourian miała 22 lata, kiedy Pasikowski zaangażował ją do roli Nadii w filmie "Psy 2. Ostatnia krew" . To była jej pierwsza duża rola, ale drugi film. Rok wcześniej pojawiła się w "Liście Schindlera". Po występie w filmie "Psy 2" zagrała małą rolę w filmie "Cudowne miejsce". Po raz ostatni przed kamerami pojawiła się w 1997 roku w serialu "Boża podszewka".



Nie wiadomo, dlaczego nie zrobiła kariery aktorskiej i wycofała się z kina. W 2002 roku Magdalena Dandourian zrealizowała film "Pamięć o Enigmie" o upamiętnieniu w Wielkiej Brytanii pracy polskich matematyków kryptologów nad rozszyfrowaniem niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Czym zajmuje się dzisiaj? Na swym profilu na Facebooku pisze o sobie "producentka programów telewizyjnych oraz kreatorka gwiazd". Na pewno sporo podróżuje, bo zamieszcza zdjęcia z tak egzotycznych miejsc, jak Gambia, Senegal, Malezja, Indonezja.

Julia Rzepecka ("Reich")

"Znaleźliśmy bardzo piękną i bardzo utalentowaną dziewczynę, Julię Rzepecką , i właściwie nie było z nią na planie żadnych kłopotów. Mam nadzieję, że państwo podzielą ze mną przekonanie, że efekt na ekranie jest piorunujący" - mówił przed premierą filmu "Reich" Władysław Pasikowski w rozmowie z Interią. 22-letnia Julia Rzepecka pokonała w castingu 300 dziewcząt, aby wystąpić w tym filmie. Po raz pierwszy zagrała dużą rolę w filmie, ale nie po raz pierwszy stanęła przed kamerą. Od kilku lat pracowała już jako modelka w Paryżu, Londynie i Mediolanie.

Julia Rzepecka po maturze rzuciła naukę i robiła karierę jako modelka. "Moje plany co do studiów zmieniały się - to kulturoznawstwo, potem myślałam o prawie. Prawdę mówiąc ostatnio zastanawiałam się nad szkołą aktorską" - wyznała przed premierą "Reichu" w rozmowie z Interią. Jednak nic z tych planów nie wyszło. Rzepecka nie podjęła studiów aktorskich i już nigdy więcej nie zagrała w żadnym filmie, pojawiła się tylko jako modelka w "Wieży" Agnieszki Trzos. Nie wiadomo, co robi dzisiaj.

Zdjęcie Mirosław Baka i Julia Rzepecka na premierze filmu "Reich" / KFP / Reporter

Anita Werner ("Słodko-gorzki")

Anita Werner zagrała jedną z głównych ról w filmie Władysława Pasikowskiego "Słodko gorzki" . Miała wtedy 18 lat i próbowała swych sił w modelingu. Mając bajecznie długie nogi i 182 cm wzrostu, od razu zwróciła uwagę reżysera.

Po występie u Pasikowskiego zagrała jeszcze w filmie "To my" i serialu "Zostać miss" i potem rzuciła aktorstwo. "Nie mam się czego wstydzić, co więcej, z przyjemnością wracam do tych filmów" - powiedziała Anita Werner w 2017 roku w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Anita Werner nie wybrała szkoły aktorskiej, skończyła kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. 9 sierpnia 2001 roku wystartowała telewizja informacyjna TVN24. Tego samego dnia Anita Werner zadebiutowała w niej jako dziennikarka. Dzisiaj jej nazwisko to marka. Prowadzi "Fakty" i jest laureatką Złotej Telekamery. "Kiedy przyszłam do TVN24, miałam 23 lata i nie wiedziałam nic o telewizji informacyjnej. Chciałam tylko ciężko się uczyć. Kolejne lata były okresem rozwoju i nauki. Znalazłam swoje miejsce" - wyznała w wywiadzie dla "Tele Tygodnia" (2020).

