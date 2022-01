Kirsten Dunst wystąpi w nowym filmie twórcy "Ex Machiny"

Kariera zdolnego scenarzysty Aleksa Garlanda ('28 dni później", "W stronę Słońca") nabrała rozpędu po jego debiucie reżyserskim, filmie "Ex Machina". Aktualnie w przygotowaniu są już dwie kolejne produkcje tego twórcy - "Men", do którego zdjęcia już się zakończyły oraz "Civil War", który jest dopiero w fazie przygotowań do realizacji. Wiadomo już jednak, że jedną z głównych ról zagra w nim Kirsten Dunst.

Zdjęcie Kristen Dunst na 74. Festiwalu Filmowym w Wenecji / Gigi Iorio / Splash News/EAST NEWS / East News