"Gran Turismo" - 16 lutego

" Gran Turismo " szturmem podbił kina w zeszłym roku, przyciągając tłumy widzów. Opowieść o spełnieniu życzeń nastoletniego gracza w Gran Turismo, którego umiejętności sprawiły, że stał się prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym. Film jest oparty na prawdziwej historii Janna Mardenborougha. W roli głównej młody aktor Archie Madekwe. Na ekranie partnerują mu m.in. Orlando Bloom i David Harbour.

"Gran Turismo" na HBO Max od 16 lutego.

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" - 16 lutego

Na HBO Max już 16 lutego trafi film " Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć ". Eddie Redmayne w roli ulubionego pisarza Harry’ego Pottera, który w trakcie krótkiego pobytu w Nowym Jorku przeżywa niezwykłe przygody.

Tego samego dnia do biblioteki platformy zostanie dodany tytuł "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" - trzecia część z serii o sławnym pisarzu ze świata Harry'ego Pottera. Profesor Albus Dumbledore prosi magizoologa Newta Skamandera, żeby stanął na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarodziejek i pewnego dzielnego mugolskiego piekarza. Wspólnie muszą wyruszyć w niebezpieczną misję.

"Patriota" - 23 lutego

Bohater wojenny chce żyć w spokoju w Karolinie Południowej w 1776 roku, gdy nowa wojna ogarnia kraj, ale gniew spycha go z powrotem na pole bitwy. " Patriota " to film z 2000 roku z Melem Gibsonem w roli głównej. Film dostępny na HBO Max od 23 lutego.

"Ostatnie tango w Paryżu" - 23 lutego

23 lutego na HBO Max trafi głośny film Bernardo Bertolucciego o tytule " Ostatnie tango w Paryżu ". Dwie udręczone dusze mieszkające w Paryżu spotykają się, aby zaspokoić swoje seksualne potrzeby w pustym mieszkaniu. Na ekranie parę kochanków stworzyli Marlon Brando oraz Maria Schneider.

Premiery na HBO Max w lutym 2024 r.

16 lutego:

"Na planie XXI", odc. 7

"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Afera Thomasa Crown"

"Gran Turismo"

"Poza murami"

"Cios"

"Fædre & mødre"

"Telemaniak"

"Na twoim miejscu"

17 lutego:

"Teen Titans Go! VIII", odc. 3, 9, 12-19

"Dounia i księżniczka Aleppo"

18 lutego:

"Influencerka z przypadku", odc. 1-3

"Ninja Kamui", odc. 2

19 lutego:

"Detektyw IV", odc. 6

"Pohamuj entuzjazm XII", odc. 3

"Kwiat tysiąca i jednej nocy"

20 lutego:

"I Choose to Believe: The Road of The Champion"

21 lutego:

"Młody Sheldon VII", odc. 1

22 lutego:

"Typ: Zabójca", odc. 1-6

"Tokyo Vice II", odc. 4

"Człowiek roku"

"Moc"

"Niesławny Youssef Salem"

23 lutego:

"Na planie XXI", odc. 8

"Ostatnie tango w Paryżu"

"Dobry ogrodnik"

"Akhira: Ostatnia królowa"

"Niesamowita Elisa"

"Wieża, która nie rzuca cienia"

"Stary człowiek w poszukiwaniu escorta"

"Świat w płomieniach"

"Patriota"

"Rick i Morty: Samurai & Shogun 2"

24 lutego:

"Interstellar Emma", odc. 14-52

"CJ17"

25 lutego:

"Influencerka z przypadku", odc. 4-5

"Ninja Kamui", odc. 3

26 lutego:

"Pohamuj entuzjazm XII", odc. 4

28 lutego:

"Młody Sheldon VII", odc. 2

"Boże, chroń Teksas", odc. 1-3

29 lutego:

"Tokyo Vice II", odc. 5

"Pełną parą 2"