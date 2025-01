Kinowy hit już dziś w Polsacie! Gwiazdorska obsada w emocjonującym horrorze

Nie wiesz, jak spędzić dzisiejszy wieczór? Proponujemy nadrobienie jednego z głośnych kinowych hitów. Już o 21:10 w Polsacie będzie można obejrzeć "Prometeusza", czyli jedną z części przynależącej do uniwersum "Obcego", wyreżyserowaną przez Ridleya Scotta.

"Prometeusz" Ridleya Scotta zawita do Polsatu

"Prometeusz" to pierwszy od czasu legendarnego "Łowcy androidów" film science fiction Ridleya Scotta. Wcześniej reżyser stworzył także pierwszą część wspomnianej serii o kosmicznym stworze: "Obcy - 8. pasażer 'Nostromo'".

W horrorze przeniesiemy się w przyszłość do roku 2089, w którym grupa archeologów odkrywa w Szkocji starożytne piktogramy. Mogą być one kluczem do poznania naszych stwórców - tajemniczej rasy Inżynierów. Finansowana przez ekscentrycznego miliardera Petera Weylanda, załoga statku kosmicznego Prometeusz wyrusza w podróż na odległy księżyc LV-223, by odkryć, kto naprawdę stoi za początkiem życia na Ziemi. Jednak misja szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy prawda okazuje się znacznie bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.

Reżyser Ridley Scott ponownie udowadnia, że jest mistrzem budowania atmosfery i przedstawiania skomplikowanych pytań o naturę człowieka. W rolach głównych zobaczymy Noomi Rapace, Michaela Fassbendera, Charlize Theron i Idrisa Elbę.