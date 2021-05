Kim jest przystojny wybranek Robin Wright?

Robin Wright to amerykańska aktorka, którą z pewnością pamiętacie z roli Claire Underwood w serialu "House of Cards", czy z kultowego filmu "Forrest Gump", gdzie zagrała ukochaną głównego bohatera, Jenny Curran. Aktorka, producenta i modelka ma bogate życie uczuciowe. Kim jest trzeci mąż 55-letniej gwiazdy?

Clement Giraudet jest trzecim mężem Robin Wright /Jean Catuffe /Getty Images

Robin Wright poślubiła 16 lat młodszego Francuza Clementa Giraudeta w 2018 roku. Ślub odbył się w prowincji La Roche-sur-le-Buis na południu Francji, a uroczystość zwieńczyła wyjątkowa impreza w stylu boho. Para sprytnie ukryła się przed blaskiem fleszy. Jedyny wgląd w wesele zapewniają posty na Instagramie, które opublikowała dorosła córka Wright, Dylan.



Kim jest mąż Robin Wright? Jak donosi "US Weekly", Clement Giraudet jest francuskim menadżerem do spraw public relactions VIP w Saint Laurent Paris. Wcześniej pracował również dla innych znanych marek modowych, takich jak Christian Dior Couture i Balmain. Jego profesja powoduje, że obraca się w gronie gwiazd, ich agentów i stylistów. Mąż Wright jako swoje zainteresowania wymienia snowboard, surfing oraz kolarstwo górskie.

Podobno para poznała się na pokazie Saint Laurent w Paryżu w 2017 roku.

Niewiele osób pamięta, że pierwszym wybrankiem Wright był aktor Dean Witherspoon, kolega z planu telewizyjnej opery mydlanej "Santa Barbara". Niestety ich małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata.

Później Wright związała się ze słynnym hollywoodzkim aktorem Seanem Pennem. Para poznała się w 1990 roku na planie filmu "Stan łaski". Ona stawiała wówczas swe pierwsze kroki w Hollywood, on z kolei zdążył wyrobić sobie etykietę łobuza. Ich znajomość rozwinęła się błyskawicznie, a na świecie szybko pojawiły się dzieci - córka Dylan i syn Hopper.



Mimo to para dość długo zwlekała z formalizacją związku, ślub nastąpił dopiero po sześciu latach znajomości. Wszyscy oczekiwali, że poważna relacja przygasi nieco ognisty temperament aktora. Nic takiego się jednak nie wydarzyło - Penn wciąż romansował i nie stronił od alkoholu. Ponoć tym, co ratowało ich związek, było przywiązanie aktora do dzieci i fakt, że był dla nich wspaniałym ojcem. Para za wszelką starała się uratować małżeństwo.

Robin wielokrotnie wybaczała mężowi zdrady, nawet wtedy, gdy w czasie romantycznego weekendu tylko we dwoje, zastała męża w towarzystwie dwóch nagich Rosjanek. Penn kilka razy wnosił pozew o rozwód, ale zawsze go wycofywał. Ostateczna decyzja o rozstaniu należała do Robin. Ich małżeństwo zakończyło się w 2010 roku, po 20 latach znajomości.



Zdjęcie Sean Penn i Robin Wright byli razem przez 20 lat / Jean Baptiste Lacroix/WireImage / Getty Images

- Niszczył ją przez te lata. Kochał na zabój, ale niszczył. Jest bardzo ekscentryczny, humorzasty, przeświadczony o własnej doskonałości. To trudna miłość - mówiła o Pennie przyjaciółka aktorki.



Ze zdjęć, które aktorka publikuje na Instagramie, można wywnioskować, że u boku nowego partnera, przeżywa drugą młodość. Pozostaje więc tylko czekać na jej kolejne niezapomniane role!



Autorka: Sylwia Pyzik