Martin Scorsese wróci na Croisette z nowym filmem po raz pierwszy od 1986 roku, kiedy prezentował w Cannes "Po godzinach". Otrzymał wówczas nagrodę za najlepszą reżyserię. Dziesięć lat wcześniej "Taksówkarza" Scorsese nagrodzono w Cannes Złotą Palmą.

W 1998 roku Scorsese był przewodniczącym jury, które przyznało Złotą Palmę filmowi Theo Angelopoulosa "Wieczność i jeden dzień".

Martin Scorsese nieznany 1 / 11 Zaraz, zaraz, czy to aby na pewno Martin Scorsese? Nie ma mowy o pomyłce, twórca "Wściekłego byka" tak właśnie wyglądał w 1973 roku - na planie swego przełomowego obrazu "Ulice nędzy". Z okazji przypadających 17 listopada 70. urodzin Martina Scorsese przypominamy nieznane fakty z jego życiorysu. Więcej o Martinie Scorsese - czytaj! Źródło: East News

"Killers of the Flower Moon": Kto wystąpi w filmie?

Pełen gwiazd film "Killers of the Flower Moon" został oparty na motywach powieści Davida Granna zatytułowanej "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Start prac nad tą produkcją został ogłoszony już kilka lat temu, jednak zdjęcia do niej były przesuwane z powodu pandemii COVID-19. W międzyczasie doszło też do zmian pierwotnej koncepcji i ról, w jakie wcielą się główne gwiazdy tego filmu: Robert De Niro i Leonardo DiCaprio.

Reklama

Przymierzanemu do głównej roli Leonardowi DiCaprio ostatecznie przydzielono rolę drugoplanową. Główna rola przypadła w udziale Jessemu Plemmonsowi . Aktor kojarzony głównie ze świetnymi rolami drugoplanowymi, wcieli się w postać agenta FBI Toma White’a, który przybywa do Oklahomy, by zająć się sprawą morderstw popełnianych na Indianach z plemienia Osage w latach 20. ubiegłego wieku.

Robert De Niro wcieli się w filmie "Killers of the Flower Moon w rolę twardego i wpływowego ranczera, który stoi za morderstwami Indian. DiCaprio wcieli się w postać jego bratanka Ernesta Burkharta. W rolę jego żony Mollie wcieli się Lily Gladstone.

Scenariusz filmu napisał Eric Roth ("Forrest Gump").

"Killers of the Flower Moon": O czym opowie film?

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki Granna, jej oparta na faktach akcja rozgrywa się w Oklahomie w latach 20. ubiegłego wieku. W dziwnych okolicznościach zaczynają tam ginąć kolejni członkowie plemienia Osagów, którzy uchodzą za najbogatszych Indian w Ameryce. Wszystko dlatego, że za terenach zamieszkiwanego przez nich rezerwatu znajdują się niezwykle bogate złoża ropy naftowej. Zagadkę serii morderstw próbuje rozwikłać nowo utworzone FBI.

Produkcja "Killers of the Flower Moon" napotkała do tej pory wiele przeszkód. Najpierw pandemia COVID-19 uniemożliwiła rozpoczęcie kręcenia zdjęć, co miało nastąpić na początku ubiegłego roku. Potem problemem okazał się duży budżet tego widowiska, który ma zamknąć się w kwocie około 200 milionów dolarów. Projekt przejęła platforma streamingowa Apple TV+, na której finalnie zadebiutuje film Scorsese.



Kilka dni temu ogłoszono, że wyprodukowany przez Apple film od 6 października będzie pokazywany w wybranych kinach w Ameryce Północnej, a 20 października trafi do szerokiej dystrybucji.