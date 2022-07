Produkcja "Killers of the Flower Moon" napotkała do tej pory wiele przeszkód. Najpierw pandemia COVID-19 uniemożliwiła rozpoczęcie kręcenia zdjęć, co miało nastąpić na początku ubiegłego roku. Potem problemem okazał się duży budżet tego widowiska, który ma zamknąć się w kwocie około 200 milionów dolarów. Projekt przejęła platforma streamingowa Apple TV+, na której finalnie zadebiutuje film Scorsese .

Premiera napisanego przez Erica Rotha filmu pierwotnie miała mieć miejsce w 2023 roku. Jednak po skandalu wywołanym przez Willa Smitha podczas rozdania Oscarów rozpoczęły się dyskusje między Scorsese a Apple TV+. Reżyser chciał, aby "Killers of the Flower Moon" zadebiutowało wcześniej, biorąc pod uwagę fakt, że zmieniono strategię filmu "Emancipation" ze Smithem w roli głównej. Teraz "Deadline" podaje, że powrócono do pierwotnej daty premiery.

"Killers of the Flower Moon": O czym jest?

Film ma być oparty na autentycznych wydarzeniach, które miały miejsce w Oklahomie, w latach dwudziestych XX wieku. Zostały one opisane w trzeciej powieści non-fiction Davida Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI", uznanej przez magazyn "Time" za jedną z najważniejszych książek 2017 roku. Pozycja ta poświęcona jest jednak nie tylko serii morderstw popełnionych na właścicielach ziem bogatych w złoża ropy naftowej. A szacuje się, że zamordowano blisko 20 osób. Sam autor książki przedstawia tę opowieść także jako historię o początkach kształtowania się FBI.

W dużym uproszczeniu sednem fabuły jest zawiłe śledztwo mające na celu doprowadzić do znalezienia tego, kto odpowiada za zorganizowanie spisku przeciwko zamożnym właścicielom ziemskim. Celem spisku jest zaś przejęcie ziem bogatych w złoża ropy. Historia jest też gorzkim przypomnieniem, że w przeszłości Ameryki nie brakuje wydarzeń udowadniających, że ludobójstwo białych Amerykanów na rdzennych mieszkańcach było zakrojonym na szeroką skalę szaleństwem.

Przymierzanemu do głównej roli Leonardo DiCaprio ostatecznie przydzielono rolę drugoplanową. Główna rola przypadła w udziale Jessemu Plemmonsowi . Aktor kojarzony głównie ze świetnymi rolami drugoplanowymi, wcieli się w postać agenta FBI Toma White’a, który przybywa do Oklahomy, by zająć się sprawą morderstw popełnianych na Indianach z plemienia Osage w latach 20. ubiegłego wieku.

Robert De Niro wcieli się w filmie "Killers of the Flower Moon w rolę twardego i wpływowego ranczera, który stoi za morderstwami Indian. DiCaprio wcieli się w postać jego bratanka Ernesta Burkharta. W rolę jego żony Mollie wcieli się Lily Gladstone.

"Killers of the Flower Moon": Apple TV+ ma nadzieje na owocny sezon nagród

Filmy Martina Scorsese znane są ze żmudnego procesu montażu, który prowadzi jego współpracowniczka Thelma Schoonmaker. Pomimo zainwestowania 200 milionów dolarów w produkcję, "Killers of the Flower Moon" według "Deadline" nie będzie gotowe na czas sezonu Oscarowego.

Krążą plotki, że w 2023 roku ma się odbyć spektakularny debiut filmu na festiwalu w Cannes, Wenecji lub na innym wielkim wydarzeniu.

Film Apple TV+ "CODA" na ostatnim rozdaniu zgarnął pierwszego Oscara dla tej platformy streamingowej w kategorii "Najlepszy film", dlatego apetyt na nagrody rośnie. Właściciele mogą mieć nadzieję na owocne docenienie ich filmów w najbliższym sezonie nagród.

