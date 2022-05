"Wiemy, że filmy Krakowskiego Festiwalu Filmowego nie kończą się na napisach końcowych. Zostają z nami na dłużej. Część z nich oddziałuje na nas tak mocno, że zmienia naszą perspektywę, wpływa na postrzeganie przez nas świata i różnorodnych zjawisk. Poczuliśmy, że potrzebujemy wesprzeć ten fascynujący proces, jaki towarzyszy widzom obcującym z filmem dokumentalnym najwyższej próby. I tak zrodził się pomysł na cykl KFF Talks"- tłumaczy Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego Festiwalu.

KFF TALKS: O PAMIĘCI.

Tam gdzie rosną poziomki, czyli co fizyka, neuronauka i sztuka reportażu mówią o fenomenie pamięci. Spotkanie z udziałem Anny Bikont, Mateusza Hohola i Krzysztofa Meissnera poprowadzą Katarzyna Czarnecka i Karol Jałochowski z portalu Pulsar.

"Kiedy czuję się zmartwiony albo smutny, mam zwyczaj wspominania scen z dzieciństwa, by się uspokoić", mówi doktor Eberhard Isak Borg, bohater filmu Ingmara Bergmana "Tam gdzie rosną poziomki" z 1957 roku. Zagadkowemu zjawisku pamięci, procesowi sięgania wstecz w czasie, poświęcony jest w tym roku cykl Docs+Science. Zjawisko to jest także przedmiotem debaty. Obiekt badawczy zostanie prześwietlony trzema rodzajami aparatury. Fizyk Krzysztof Meissner wyjaśni, co nauka może powiedzieć o zdarzeniach przeszłych, których nikt nie był świadkiem. Czy przepadły bez wieści? Neuronaukowiec Mateusz Hohol wyjaśni, na czym polegają zachodzące w mózgu procesy pamięci. Gdzie kryje się to, co zapomniane? Pisarka Anna Bikont opowie o tym, jak pracuje się z zasobami najdelikatniejszymi z delikatnych - wspomnieniami. Czy można zaufać każdemu?

Eksperci porozmawiają o pamięci zapisanej w kulturze niematerialnej i w materii namacalnej - w gwiazdach, w mózgu, w genach. Przekonają, że usystematyzowane wspominanie, kolektywny powrót "tam, gdzie rosną poziomki“, jest integralną częścią procesu poznania. Nie zawsze przynosi spokój, jak u doktora Borga, ale nie zawsze też jest formą ucieczki i zawsze przynosi wiedzę.

Partnerem wydarzenia jest portal popularnonaukowy Pulsar.

29.05 (niedziela), godz. 15:00 - 16:30 Aula Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Wstęp wolny

KFF TALKS: O SZCZĘŚCIU

Felicytologia praktyczna, czyli jak żyć, aby być szczęśliwym. Rozmowa Marcina Borchardta z profesorem Bogdanem de Barbaro będzie towarzyszyła pokazowi filmu Jonasa Mekasa "Ścinki z życia szczęśliwego człowieka".

"Rzeczywistość jest pozbawiona sensu. Wszystko po prostu się zdarza, po prostu istnieje i ja też istnieję, ale ja i rzeczywistość to dwie zupełnie różne sprawy" - pisał w dzienniku Jonas Mekas. "Ścinki z życia szczęśliwego człowieka" to autobiograficzny film - kalejdoskop. Stworzony z odrzuconych ujęć gromadzonych przez czterdzieści lat - "urywków wspomnień, z tego, co chciałem widzieć, bez tego, czego widzieć nie chciałem". Feeria obrazów, którymi chciał się z nami podzielić. Subtelnych, prostych i pięknych. Chaotycznych i rwanych, niczym spazmy wspomnień. Dziś wszyscy kolekcjonujemy obrazy i emocje. Tworzymy prywatne rezerwuary szczęśliwych chwil, w pamięci lub w telefonie.

Eksperymentalny film Mekasa będzie pretekstem do spotkania i rozmowy o szczęściu. Tylko co to jest szczęście? Czy musimy być szczęśliwi? Jak być szczęśliwym, będąc nieszczęśliwym? Co począć z tym całym szczęściem w obliczu bezmiaru ludzkich tragedii? O tym z Bogdanem de Barbaro porozmawia Marcin Borchardt.

Wydarzenie jest częścią obchodów 100-lecia urodzin Jonasa Mekasa, wybitnego litewskiego artysty, laureata nagrody Smok Smoków na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2010 roku.

Partnerem wydarzenia jest Litewski Instytut Kultury.

1.06 (środa) godz. 18:30 Sala MOS1 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki

Wstęp wolny

KFF TALKS: O WOLNOŚCI

W cieniu wielkiego brata, czyli o wolności państw i narodów do samostanowienia. Adam Michnik rozmawia z Siergiejem Łoźnicą i Vytautasem Landsbergisem.

"Putin naprawdę wierzy głęboko, że ukraiński naród nie istnieje. I może odwoływać się do przekonania, które dominuje w rosyjskim społeczeństwie. Tu, w Rosji, oni są Wielkorusami, a tamci w Ukrainie są Małorusami, ale wszyscy są Rusami. Gdy rozmawiasz z rosyjskimi demokratami, to dla nich jest oczywiste, że Polacy to osobny, niezależny naród. Może to być zły naród, zdrajca słowiańszczyzny, cholerni katolicy, anarchiści, ale inny naród. O Ukraińcach nawet demokraci tak nie mówią" - Adam Michnik w rozmowie z Dominiką Wielowieyską, Gazeta Wyborcza 13 V 2022.

Adam Michnik - polski publicysta, dysydent w czasach PRL-u, Sergei Loznitsa - wybitny ukraiński twórca filmowy, wielokrotny laureat Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w tym nagrody Smok Smoków za wkład w światowe kino dokumentalne. Reżyser pokazywanego na festiwalu filmu "Mr Landsbergis" spenetrował wiele archiwów i posiadł ogromną wiedzę na temat rosyjskich zapędów imperialnych. Jednoznacznie potępił agresję na Ukrainę. Vytautas Lansbergis doprowadził w 1990 do proklamacji niezależności Litwy od Związku Radzieckiego. Na podstawie swoich doświadczeń porozmawiają o potrzebie państw i narodów do samostanowienia.

2.06 (czwartek) godz. 18:00 - 19:15 Aula Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Wstęp wolny

