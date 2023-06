W czarnej komedii "Peter Five Eight" Spacey wcielił się w postać charyzmatycznego mężczyzny w czarnym samochodzie, który nagle pojawia się w małej górskiej społeczności. W obrazie zobaczymy także Jeta Jandreau i Rebeccę De Mornay .

Reżyser Michael Zaiko Hall wypowiadał się o współpracy z Kevinem Spaceyem w samych superlatywach. "To była czysta radość. Kevin rozśmieszał wszystkich między ujęciami. Myślę, że ta rola będzie zaskoczeniem dla jego fanów" - przyznał w rozmowie z portalem Hollywood Reporter.

Kevin Spacey: Bohater seksualnego skandalu

W 2017 r. Kevin Spacey zmuszony był wycofać się z życia artystycznego u szczytu swej kariery, której zwieńczeniem był amerykański serial "The House of Cards" . Aktor Anthony Rapp publicznie oskarżył 60-letniego wówczas aktora o to, że próbował przemocą skłonić go do czynności seksualnych w 1986 r., gdy miał zaledwie 14 lat.

Wkrótce po rewelacjach Rappa okazało się, że Spacey napastował też syna znanej dziennikarki telewizyjnej z Bostonu, Heather Unruh, która ujawniła sprawę molestowania jej syna przez laureata Oskara.



W sumie około 20 mężczyzn ujawniło w następstwie, że byli napastowani przez gwiazdora. W tej grupie byli pracownicy teatru The Old Vic w Londynie, w którym aktor od 2004 do 2015 r. był dyrektorem artystycznym. Jednakże, żadna z tych spraw - oprócz molestowania Rappa - nie trafiła do sądu i nie została udowodniona. Spacey konsekwentnie zaprzeczał wszystkim oskarżeniom.



Oskarżeniom wysuniętym przez Rappa nie dał również wiary sąd w Nowym Jorku, który w październiku ubiegłego roku oddalił zarzuty. To nie oznaczało jednak dla Spaceya końca batalii. Został on bowiem przez inne osoby oskarżony o rasizm i wprowadzenie toksycznej atmosfery na planie "House of Cards", pojawiły się także kolejne zarzuty o molestowanie. Ich zasadność rozstrzygnie sąd w Londynie podczas wspomnianego czterotygodniowego procesu, który rozpocznie się 28 czerwca. W najnowszej rozmowie z "Die Zeit" Spacey wyznał, że jest spokojny o werdykt. Jak stwierdził, jest przekonany, że zostanie uniewinniony.

Nie ma jednak pewności co do tego, czy pomyślny wyrok pozwoli mu odbudować pozycję w zawodzie, który kocha ponad wszystko. To właśnie aktorstwo przez wiele lat było jego bezpiecznym azylem, gdy nie akceptował siebie i obawiał się przyznać otwarcie do swojej orientacji.



"Powodem, dla którego zostałem aktorem, było to, że uwielbiałem grać kogoś innego niż ja. Gdy tylko znalazłem się na scenie, czułem się bezpiecznie. Boję się, że mogę już nie być w stanie pracować, choć każdego dnia robię coś kreatywnego i jest wiele rzeczy, które chciałbym zrobić" - stwierdził aktor w wywiadzie z niemieckim tygodnikiem "Die Zeit".



I dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że duże wytwórnie filmowe nie będą chciały ryzykować, zatrudniając skompromitowanego aktora. "Ten statek już odpłynął. Teraz często czuję się, jakbym wrócił do początku mojej kariery, kiedy nikt mnie nie chciał" - przyznał.