"Kevin sam w Nowym Jorku": Emisja w telewizji Polsat w Nowy Rok

Polscy widzowie wprost nie wyobrażają sobie przełomu grudnia i stycznia bez obejrzenia dwóch kultowych wręcz filmów. "Kevin sam w domu" został wyemitowany w Wigilię, a dziś - 1 stycznia - nadawca pokaże kolejną odsłonę produkcji. O której godzinie zaplanowano? zaplanowano emisję filmu: "Kevin sam w Nowym Jorku" ? Program TV na Nowy Rok wskazuje na to, że emisja rozpocznie się o godz. 20:00.

"Kevin sam w Nowym Jorku": Kto gra w filmie?

O czym jest "Kevin sam w Nowym Jorku"? Tym razem widzowie są świadkami przygód tytułowego bohatera, który omyłkowo trafia do Nowego Jorku, podczas gdy jego rodzina jest na Florydzie. Mało tego, Kevin McCallister znów wpada na parę złodziei, którzy uciekli z więzienia. Wcześniej to właśnie odważny kilkulatek przyczynił się do ich zatrzymania... Kiedy więc Harry i Marv wpadają na Kevina, nie zamierzają przejść obojętnie obok tego faktu.

Obsada filmu pt.: "Kevin sam w domu" prezentuje się imponująco. W drugiej części komedii zagrali m.in. aktorzy znani z wcześniejszej odsłony: John Heard, Catherine O'Hara, Daniel Stern, Joe Pesci i wielu innych. Macaulay Culkin brawurowo wcielił się w rolę sprytnego Kevina, zdobywając serca widzów.

Autor: Sabina Obajtek



