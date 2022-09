Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl., Polsat planuje wyemitować niezapomniany hit 24 grudnia br. Nie podano jeszcze daty emisji, ale będzie mieć ona miejsce w paśmie wieczornym. "Kevin sam w domu" od lat jest jednym z najpopularniejszych filmów emitowanych w okresie świąteczno-noworocznym.



"Kevin sam w domu": Nie tylko w wigilię

"Kevin sam w domu" to amerykańska komedia familijna z 1990 roku. Opowiada historię rodziny McAllisterów, którzy zamierzają spędzić Święta Bożego Narodzenia w Paryżu. Niestety w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku zamieszania w drodze na lotnisko, zapominają zabrać ośmioletniego Kevina. Chłopiec zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić ze wszystkim, w czym do tej pory wyręczali go rodzice. Ponadto na horyzoncie pojawia się para złodziejaszków. Na całym świecie film zarobił ponad 477 milionów dolarów, znalazł się także w Księdze rekordów Guinnessa, jako najbardziej dochodowa komedia wszech czasów.

