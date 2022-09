„Kingdom of the Planet of the Apes”: Wiemy, kto zagra w nowej "Planecie małp"

Już w październiku ruszają prace nad filmem „Kingdom of the Planet of the Apes”. Za reżyserię odpowiada Wes Ball (trylogia „Więzień labiryntu”), w rolach głównych zobaczymy Owena Teague („To”), Freyę Allen („Wiedźmin”) i Petera Macon („Orville”).

Za reżyserię filmu "Kingdom of the Planet of the Apes” odpowiedzialny będzie Wes Ball (trylogia „Więzień labiryntu”) /20th Century Studios /materiały prasowe