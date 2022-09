Ana de Armas zgarnie Oscara?

"Blondynka" to film Andrew Dominika, który stanowi fabularyzowaną biografię wielkiej ikony Hollywood - Marylin Monroe. Produkcja weszła na ekrany 28 września, ale od wielu miesięcy jest już o niej głośno. Duży rozgłos filmowi przyniosła kreacja Any de Armas, która wcieliła się w tytułową rolę. Aktorka nie dość, że zagrała fenomenalnie, to jeszcze do złudzenia przypominała graną przez siebie postać.

Zdjęcie Ana de Armas jako Marilyn Monroe w filmie "Blondynka" / Netflix / materiały prasowe

O tym, jak znakomita była rola de Armas od jakiegoś czasu mówi cały filmowy świat. W jednym z wywiadów dla Variety o koleżance z branży wypowiedział się Chris Evans. Aktorzy współpracowali ze sobą na planie dwóch produkcji - "Gray Man" oraz "Na noże". Gwiazdor przyznał, że jego zdaniem występ de Armas zasługuje na Oscara.

"Myślę, że to była jedna z pierwszych okazji, kiedy musiała naprawdę zatopić zęby w czymś niesamowicie wymagającym. Nie widziałem ani odrobiny strachu; widziałem podekscytowanie. Pamiętam, jak patrzyłem na [jej test ekranowy] i powiedziałem: "OK, to Marilyn... gdzie twoje nagranie? To ty? Wygrasz za to Oscara!" - wspominał.

Czy przewidywania aktora mają szansę się ziścić? Wielu widzów z pewnością by sobie tego życzyło!

Wideo Blondynka | Oficjalny zwiastun | Netflix

