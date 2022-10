"Zakonnica w przebraniu" to jedna z najsłynniejszych komedii lat 90. Dla wcielającej się w tytułową bohaterkę Whoopi Goldberg rola w tym filmie pozostaje kluczową pozycją w aktorskim portfolio - dość wspomnieć, że za swoją kreację otrzymała ona nominację do Złotego Globu. Fanów talentu komiczki z pewnością ucieszyła wiadomość, że kultowa komedia doczeka się drugiego już sequela. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się dwa lata temu, kiedy przedstawiciele Disneya ogłosili na Twitterze, iż w planach mają nakręcenie kontynuacji obrazu. Z kolei pod koniec lipca tego roku głos w tej sprawie zabrała sama Goldberg, która ujawniła w jednym z wywiadów, że prace nad produkcją wreszcie nabrały tempa.

Kilka dni temu odtwórczyni głównej roli, która będzie zarazem pełnić obowiązki producentki, zdradziła, u boku jakich gwiazd chciałaby wystąpić w 3. części "Zakonnicy w przebraniu". W obsadzie widziałaby m.in. Keke Palmer , aktorkę znaną z filmu "Ślicznotki" oraz seriali "Królowe krzyku" i "Star". "Zamierzam złożyć ofertę Keke. Chcę, żeby dołączyła do nas Lizzo , chcę mieć w obsadzie Nicki Minaj . Chcę pozyskać ludzi, którym zależy na dobrej zabawie, bo to jest coś, czego desperacko teraz potrzebuję" - wyznała Goldberg w programie "Hell of A Week with Charlamagne Tha God".

Keke Palmer chce zagrać w kontynuacji "Zakonnicy w przebraniu"

Na odpowiedź Palmer nie trzeba było długo czekać. Podczas tegorocznej edycji Academy Museum Gala, która odbyła się w minioną sobotę w Los Angeles, gwiazda została zapytana przez dziennikarzy, co myśli o propozycji Goldberg. "Zdecydowanie chcę wziąć w tym udział. Jestem gotowa. Zadzwoń do mnie, Whoopi!" - powiedziała podekscytowana. Aktorkę mogliśmy niedawno oglądać w najnowszym filmie w reżyserii Jordana Peele’a, twórcy oscarowego "Uciekaj!". Horror zatytułowany "Nie!" opowiada o mieszkańcach wąwozu w środkowej Kalifornii, którzy stają się świadkami zagadkowego i mrożącego krew w żyłach zjawiska. Do polskich kin film trafił w sierpniu tego roku.

