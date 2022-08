Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów talentu Keanu Reevesa . Gwiazdor serii "Matrix" i "John Wick" zagra główną rolę w nadchodzącym serialu platformy Hulu.



Keanu Reeves w serialu "Diabeł w Białym Mieście"

"The Devil in the White City" to ekranizacja bestsellerowej książki "Diabeł w Białym Mieście" autorstwa słynnego dziennikarza Erika Larsona. Reporter, bazując na rzetelnej dokumentacji, opisał on w niej prawdziwą historię relacji uznanego architekta Daniela Hudsona Burnhama i seryjnego mordercy Henry'ego H. Holmesa. Losy obu tych mężczyzn splotły się ze sobą podczas odbywającej się w 1893 roku w Chicago największej wystawy w historii Ameryki.



"Daniel Hudson Burnham, wybitny twórca wielu kultowych budynków, takich jak Flatiron Building w Nowym Jorku czy Union Station w Waszyngtonie, pokonuje liczne przeszkody, by wraz ze swoim zespołem przekształcić podmokły park Jacksona w 'Białe Miasto'. W tym samym czasie Henry H. Holmes, młody lekarz, wznosi nieopodal swój Hotel Wystawy Światowej, w którym urządza straszliwe miejsce mordów, wyposażone w stół sekcyjny, komorę gazową i piec krematoryjny" - głosi opis wydawcy. Książka Larsona zdobyła prestiżową Edgar Award i trafiła do ścisłego finału National Book Award.

O serialowej adaptacji książki mówi się od kilku miesięcy. Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w styczniu, jednak nie zostały oficjalnie potwierdzone. Aż do teraz. Serwis streamingowy Hulu ogłosił w czwartek, że projekt jest w fazie przygotowań. Reżyserią ośmioodcinkowej serii zajmie się nominowany do Oscara Todd Field, zaś scenariusz napisze Sam Shaw, twórca serialu "Castle Rock".