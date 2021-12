Keanu Reeves jako króliczek Playboya

Gwiazdor „Matrixa” w najnowszym wywiadzie ujawnił, że ma ogromną słabość do halloweenowych imprez. Jego ulubionym kostiumem jest ten, który Dolly Parton miała na sobie na okładce „Playboya” w 1978 roku. Strój zaprojektowała matka aktora, znana kostiumografka Patricia Taylor. „Nie wiem, jak to się stało, ale Dolly nie zabrała go do domu, więc cały czas mieliśmy go w szafie. Poszedłem w nim na imprezę z okazji Halloween. Założyłem królicze uszy, stanik, tenisówki, kabaretki i muszkę” – wyjaśnił aktor.

Keanu Reeves /Christian Petersen /Getty Images