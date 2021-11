Keanu Reeves i Winona Ryder małżeństwem?

Keanu Reeves i Winona Ryder spotkali się na planie filmu "Dracula" w reżyserii Francisa Forda Coppoli w 1992 roku. Zagrali zakochaną parę, która decyduje się na ślub. Okazuje się, że scena tej ceremonii ma dla aktora głębszy sens.



Keanu Reeves i Winona Ryder wzięli prawdziwy ślub?

Gwiazdor filmu "Matrix Zmartwychwstania" ujawnił w rozmowie z magazynem "Esquire", że choć zagranie ślubu nie miało prawnych konsekwencji, to patrząc na to zdarzenie z perspektywy religijnej (tudzież duchowej), można dojść do wniosku, że on i Ryder faktycznie zostali połączeni węzłem małżeńskim. "Nakręciliśmy scenę pełnej ceremonii zaślubin z udziałem prawdziwych księży. Myślę więc, że w oczach Boga jesteśmy małżeństwem" - ogłosił aktor.

Reeves odniósł się do tej kwestii już w 2019 roku, goszcząc w programie "The Talk". Zdradził wówczas, że to reżyser "Draculi" uświadomił grającym w jego filmie gwiazdom, że w istocie są małżeństwem. Chcąc zadbać o jak największy autentyzm sceny zaślubin, Coppola o udzielenie parze błogosławieństwa poprosił bowiem prawdziwego duchownego.



"Od czasu do czasu dostaję wiadomość od Winony o treści: 'Cześć mężu'. Tak naprawdę na początku jej nie wierzyłem, uważałem to za żart. A potem Francis Ford Coppola skontaktował się z nią i publicznie powiedział, że to naprawdę się wydarzyło. Ksiądz odprawił na planie ceremonię, a zatem pobraliśmy się" - wyjaśnił.

O tym, że ich filmowy ślub można śmiało uznać za prawdziwy, przekonana jest od dawna Ryder. "Naprawdę, przysięgam na Boga, że w rzeczywistości jesteśmy małżeństwem. Do nagrania sceny zaślubin Francis zatrudnił prawdziwego rumuńskiego księdza. Kręciliśmy to w mastershocie. A więc tak, sądzę, że się pobraliśmy" - ogłosiła przed laty w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Ale choć oboje są przekonani o tym, że od 1992 roku są związani przysięgą małżeńską, to nie przeszkadza im to w życiu prywatnym. Reeves od kilku lat jest związany z artystką wizualną Alexandrą Grant, partnerem Ryder od ponad dekady jest natomiast projektant mody Scott Mackinlay Hahn.

