Zmiany wyglądu to dla aktorów element ich pracy. Wielokrotnie podziwialiśmy metamorfozy, jakie przechodziły gwiazdy, by wcielić się w grane przez siebie postaci. Są jednak aktorzy, którzy bardzo kojarzą się z określonym typem urody i zwykle dostają role idealnie dopasowane do ich wizerunku. Do tej kategorii należy właśnie Karolina Szymczak, która na ekranie zawsze pojawia się jako posągowo piękna blondynka. W takim wydaniu widzieliśmy ją w filmie "Gwiazdy", "Diablo. Wyścig o wszystko" czy "Hercules".



Karolina Szymczak zmienia wizerunek

Teraz jednak aktorka zdecydowała się na zmianę swojego wizerunku i znacznie przyciemniła włosy. "Panie Ryszardzie, miał pan rację! Dziewczyny lubią brąz!" - skomentowała swój nowy wygląd w relacji na Instagramie. Więcej na temat swojej metamorfozy napisała w najnowszym poście w social mediach.



"Zmiany... W końcu mój fryzjer zrozumiał, że nie chcę już być blondynką" - napisała i dodała, że zmiany koloru włosów dokonała przy użyciu kosmetyków, które nie są testowane na zwierzętach. "Moje psy są częścią mojej rodziny, a nie narzędziami do testowania. Można mieć niesamowity kolor i nie krzywdzić bezbronnych zwierząt. Razem możemy zmienić świat" - zachęcała swoich fanów.

Karolina Szymczak: Na podbój Hollywood

Aktorka, która od pięciu lat związana jest z Piotrem Adamczykiem, ostatnio sporo czasu spędziła z nim w Hollywood. Jej ukochany uczestniczył tam w premierze marvelovskiego serialu "Hawkeye", w której gra gangstera. Sama Szymczak również nie morze narzekać na brak ciekawych propozycji. Jesienią zakończyła zdjęcia do najnowszej produkcji Damiena Chazella "Babylon", gdzie zagrała u boku takich gwiazd jak Brad Pitt czy Margot Robbie. Film będzie miał premierę za rok.



Czy zmiana koloru włosów oznacza, że aktorka wkrótce wejdzie na plan kolejnego filmu lub serialu? Szymczak nic o tym nie wspomina, wszystko wskazuje więc na to, że po prostu prywatnie potrzebowała odmiany.

