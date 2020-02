Karolina Gruszka: Między Warszawą i Moskwą

Nieustannie jest w podróży między Polską a Rosją, gdzie wraz z mężem, Iwanem Wyrypajewem, udziela się w różnych projektach teatralnych. Jednak, jak przyznaje Karolina Gruszka, jej dom jest w Warszawie.

Karolina Gruszka w serialu "Kod genetyczny" /TVN /materiały prasowe

Karolina Gruszka jest żoną rosyjskiego reżysera, dramatopisarza i aktora, Iwana Wyrypajewa. Owocem ich związku jest nie tylko ośmioletnia córka, ale również wiele projektów teatralnych.

Reklama

W styczniu w Moskwie premierę miał ich nowy spektakl "Entertainment". Wyrypajew jest zarówno autorem sztuki, jak i odtwórcą jednej z ról. Akcja rozgrywa się na teatralnej widowni - kobieta i mężczyzna komentują oglądany spektakl. Ta opowieść jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest prawdziwa miłość.



Co poza tym dzieje się u Gruszki?

"Współpracuję teraz z Waldemarem Krzystkiem. Robimy razem serial 'Dom pod dwoma orłami' (historia o losach Polaków, Niemców i Ukraińców, których drogi krzyżują się w starej, poniemieckiej willi we Wrocławiu). Pracuję też przy debiucie fabularnym Marcina Sautera pt. 'Miasto' (kryminał noir rozgrywający się w Bydgoszczy w czasach PRL-u). Na planie towarzyszą mi Bartłomiej Topa i Robert Więckiewicz" - aktorka opowiada PAP Life.

"To intensywny czas, ale i tak na pierwszym miejscu stawiam rodzinę. Choć dużo podróżujemy i chcemy mieć jak najżywszy kontakt z Moskwą, to mój dom jest w Warszawie. A to dlatego, że moje dziecko chodzi w Warszawie do szkoły" - mówi Gruszka.

Zdjęcie Iwan Wyrypajew i Karolina Gruszka / Jarosław Antoniak / MWMedia