"Karate Kid": Kontynuacja film z 2010 roku nie powstała

"Karate Kid" z 2010 roku okazał się dużym sukcesem kasowym - zarobił w kinach 359 milionów dolarów. Mimo to jego kontynuacja nigdy nie powstała. W międzyczasie serię "Karate Kid" przywrócił do świadomości fanów serial "Cobra Kai", którego bohaterem jest grany przez Williama Zabkę główny antagonista z pierwszej części filmu, Johnny Lawrence. Na premierę czeka już szósty, a zarazem ostatni sezon tej produkcji.

Obok Zabki w "Cobra Kai" występuje też Ralph Macchio. Ma on zagrać również w szóstym kinowym filmie z serii "Karate Kid". Reżyser tej produkcji, Jonathan Entwistle, chce zatrudnić jeszcze jedną gwiazdę z dawnej obsady - Jackiego Chana. Jeśli słynny aktor zdecyduje się na angaż do nowej odsłony serii "Karate Kid", to powtórzy w niej rolę pana Hana, chińskiego dozorcy, który zaczyna uczyć kung-fu dwunastoletniego chłopaka z Ameryki. W roli jego ucznia wystąpił wówczas Jaden Smith, ale nie wiadomo czy także on powróci w kolejnej części. Dotychczasowe informacje są zbyt zdawkowe, by móc wyciągać z nich zbyt pochopne wnioski.

"Karate Kid 6": Premiera się opóźni?

W obliczu strajku scenarzystów nie można wykluczyć, że premiera filmu o roboczym tytule "Karate Kid 6" może się opóźnić. Z tego powodu wstrzymano niedawno prace nad szóstym sezonem dużego hitu Netliksa, jakim jest serial "Cobra Kai". Seria przez pięć sezonów znana była z tego, że do swoich ról z pierwszych filmów wracali występujący w nich aktorzy. Fani cyklu wciąż czekają na powrót Hilary Swank, która grała główną rolę w czwartym filmie serii. Dwukrotna laureatka Oscara będzie miała teraz dwie szanse na taki powrót - film i serial.

