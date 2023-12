Uroczysta prezentacja polskiej aktorki i pozostałych uhonorowanych artystów odbędzie się w lutym podczas festiwalu filmowego w Berlinie.



Shooting Star jest specjalnym programem, stworzonym przez organizację European Film Promotion (EFP). Ma na celu promowanie młodych i utalentowanych aktorów europejskich. Tytuły Shooting Stars przyznawane są co roku od 25 lat.



Kamila Urzędowska w gronie Shooting Stars

Kamila Urzędowska została uhonorowana za rolę w filmie DK i Hugh Welchmanów "Chłopi" . "Jej występ jest rewelacyjny. Kamila posiada wszechstronny talent i potrafi obudzić do życia swoją bohaterkę, która jest jednocześnie niewinna, nieustępliwa i wytrwała" - czytamy w uzasadnieniu jury.

Kamila Urzędowska jest absolwentką wrocławskiej PWST. Zadebiutowała w 2018 roku epizodem w serialu "Ślad" Potem zagrała niewielkie role w takich produkcjach jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "M jak miłość", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Żmijowisko" czy "Zołza". W filmie "Chłopi" w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana po raz pierwszy w karierze gra rolę główną.

"Chłopi" to polski kandydat do Oscara. Sony Pictures Classics, dystrybutor filmu w Stanach Zjednoczonych, zgłosił "Chłopów" do wszystkich kategorii nagród Akademii Filmowej. Najważniejsze z nich to: najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy, najlepszy film animowany, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzyka (Łukasz L.U.C Rostkowski) i najlepsza piosenka ("Koniec lata").



Film obejrzało w Polsce już ponad 1,5 mln widzów.

Shooting Stars: Przepustka do europejskiej kariery

Poza Urzędowską w gronie tegorocznych Shiiting Stars znaleźli się także: Francuzka Suzy Bemba ("Biedne istoty"), Włoszka Valentina Bellè ("Ferrari"), Szwedka Asta Kamma August, Belg Thibaud Dooms, Litwinka Džiugas Grinys, Bułgarka Margarita Stoykova, Gruzinka Salome Demuria, Niemka Katharina Stark oraz Irlandka Éanna Hardwicke.