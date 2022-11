Julia Wieniawa zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w "rodzince.pl". Granie w popularnym serialu otworzyło jej wiele drzwi. Wkrótce zaczęła występować w kolejnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Na dużym ekranie zadebiutowała w "Kobietach mafii" Patryka Vegi .

W ostatnim czasie mogliśmy oglądać ją zaś w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt" , "Sala samobójców. Hejter" , "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy "Small World" . Jej ostatnim filmem była kontynuacja "W lesie dziś nie zaśnie nikt" .

Aktorka popularność zdobyła jednak nie tylko za sprawą swoich ról. Wieniawa bierze udział w kolejnych kampaniach, rozwija własne marki i aktywnie udziela się w sieci. Choć spokojnie mogłaby pozwolić sobie na dłuższą przerwę, wcale nie zamierza zwalniać tempa.

Julia Wieniawa: Pracuję w każdą niedzielę

- Ja niestety pracuję prawie w każdą niedzielę. Pracuję prawie codziennie, w ogóle nawet nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień - aktorka wyznała w rozmowie z Pomponikiem.

Wieniawa stara się profesjonalnie podchodzić do zawodu aktorki. Przyznaje jednak, że nie wszyscy koledzy i koleżanki z planu wyznają podobny etos pracy. Jak wtedy reaguje?

- Bardzo długo udaję, że nic mnie nie rusza, aż w końcu jak mi puszczą nerwy, to rozpłakuję się po prostu. Mam takie momenty, że trochę opadają mi ręce. Zazwyczaj kiedy ja się staram i jestem właśnie profesjonalna, a ludzie, z którymi pracuję, np. zawalają robotę, są nieprofesjonalni i nie mogę na nich liczyć, to wtedy już mam tak, że łzy mi lecą, że wszystko jest na mojej głowie, że jestem przepracowana. Więc oczyszczam się emocjonalnie poprzez łzy i uważam, że nie ma w tym nic złego - powiedziała Pomponikowi.

Julia Wieniawa zagra prostytutkę

Nowy projekt Wieniawy to komedia gangsterska "Nie cudzołóż i nie kradnij" , która trafi na ekrany kin 18 listopada. Aktorka wciela się w produkcji w... prostytutkę.

"Nie cudzołóż i nie kradnij" 1 / 5 - Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej” - mówi reżyser. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Barański udostępnij

"To jest rola nierządnicy, tak można oczywiście to uogólnić. Na pewno jest to iskierka w tym scenariuszu, najjaśniejszy punkt tego filmu. Osoba, która chce się nawrócić, ale czy jej się to uda, to zobaczycie państwo w kinie. Na pewno jest to bardzo fajna i ciekawa postać do zagrania, też ze wspaniałą obsadą mam tutaj do czynienia, więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym projekcie. W ogóle czuję się jak Cruella de Mon w tym futrze, to jest futro mojej postaci Sandry, która będzie w nim trochę paradować" - opowiada Wieniawa.

