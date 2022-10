"Postać, którą gram, czyli Noémie, jest dziewczyną nonszalancką, ekstremalną, bardzo wysportowaną. Ma cechę, która musi być bardzo irytująca dla jej bliskich: może obiecać wszystko, a potem nie dotrzymać słowa - i uważa, że to jest w porządku" - mówi o swej bohaterce aktorka. "Jest charakterystyczna, charyzmatyczna. To bardzo przyjemne móc pracować nad taką postacią. Im bardziej postaci są szalone, tym przyjemniej z nimi pracować. Przynajmniej ja tak mam "- uśmiecha się Kamińska.

To pierwszy film francuski, w którym Kamińska podkłada głos. Do tej pory brała udział w dubbingowaniu produkcji anglojęzycznych, co było dla aktorki o tyle łatwiejsze, że bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Tym razem, jak sama przyznała, wyzwanie było większe. "Słyszę w uchu język francuski, którego kompletnie nie znam; wiem tylko, co znaczy oui-non, a to jest mało" - żartuje. "Muszę najpierw bardzo dokładnie naczytać sobie tekst, żeby wiedzieć, o czym oni rozmawiają, bo brak mi tej 'nad-wiedzy', którą mam zazwyczaj" - dodaje.

W wersji oryginalnej w Noémie wciela się Alice David ("A oni dalej grzeszą, dobry Boże!"). "Tchnęła w swoją postać energię i intensywność" - podkreślał reżyser filmu Pierre Coré. Energii i intensywności na pewno możemy się spodziewać także w wykonaniu Julii Kamińskiej.

"Bella i Sebastian: Nowe pokolenie" : O czym opowie film?

Dziesięcioletni Sebastian niechętnie spędza wakacje w górach u babci i cioci. Jego głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje chłopca wychowanego w dużym mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę Bellę, wielkiego, puchatego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego właściciela. Sebastian jest gotów zrobić wszystko, aby ochronić swoją psią przyjaciółkę, dzięki czemu przeżyje najbardziej szalone lato w swoim życiu.

"Bella i Sebastian: Nowe pokolenie" w kinach od 18 listopada.

