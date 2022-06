Julia Garner zagra Madonnę?

Julia Garner jest obecnie faworytką do zagrania roli Madonny . Film ma opowiadać o burzliwym życiu i karierze gwiazdy pop.



Jak informuje branżowy magazyn "The Hollywood Reporter", inne aktorki, które brano pod uwagę do wcielenia się w Madonnę, to Florence Pugh , Odessa Young i Alexa Demie.

Jeśli umowa zostanie podpisana, Julia Garner będzie mogła zacząć przygotowania do produkcji. Ten proces ma potrwać kilka miesięcy i obejmie sesje choreograficzne z choreografem gwiazdy pop, jak również lekcje śpiewu i czytania tekstu z samą Madonną.

"Musi być w stanie zrobić dosłownie wszystko" - powiedziała królowa pop o aktorce, która ją zagra.

Producentką filmu będzie Amy Pascal, a współautorką jest pisarka Erin Cressida Wilson. Dlaczego Madonna sama zamierza wyreżyserować film o sobie?

"Powodem, dla którego to robię, jest to, że kilka osób próbowało już realizować filmy o mnie, ale zawsze to byli mężczyźni" - powiedziała Madonna w październiku 2021 roku podczas występu w "The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona.

Wcześnie w pomysł realizacji filmu o życiu Madonny zaangażowani byli Brett Ratner i Michael De Luca. W 2020 roku ogłoszono, że piosenkarka wyreżyseruje swoją biografię dla Universalu i współtworzy scenariusz ze zdobywcą Oscara Diablo Cody.



Opowiadając o przebiegu prac nad jej filmową autobiografią, Madonna przyznała, że angażując się w ten projekt rzuciła samej sobie nie lada wyzwanie.



"Jak dotąd jest to dość szalone doświadczenie. Jestem na razie w trakcie pisania scenariusza i po prostu decyduję, które historie opowiedzieć, ile szczegółów należy uwzględnić, które postacie rozwinąć. To był naprawdę długi i żmudny proces, który okazał się jednocześnie formą autoterapii" - zdradziła piosenkarka jesienią ubiegłego roku w rozmowie z "Associated Press".

Kim jest Julia Garner?

Julia Garner to mało znana amerykańska aktorka. 28-letka zdobyła co prawda dwie nagrody Emmy za rolę w serialu kryminalnym Netflixa "Ozark". Grala też w mini-serialu "Kim jest Anna?".



Jednak jeśli chodzi o role w filmach kinowych, byłaby to dla niej pierwsza duża produkcja. Do tej pory pojawiała się głównie w projektach o mniejszym budżecie i filmach niezależnych.

Zdjęcie Julia Garner w 2019 roku / Jon Kopaloff / Getty Images