Josh O'Connor u Spielberga!

Josh O'Connor, znany z "The Crown" oraz "Challengers", dołączył do obsady nowego filmu Stevena Spielberga, którego premiera zaplanowana jest na 15 maja 2026 roku. Universal Pictures określa projekt jako "nowy oryginalny film wydarzeń", a fabuła pozostaje owiana tajemnicą. Wiadomo jednak, że scenariusz autorstwa Davida Koeppa, wieloletniego współpracownika Spielberga, będzie zawierał elementy science fiction.

Oprócz O'Connora w filmie wystąpią Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo oraz Eve Hewson. Producentką jest Kristie Macosko Krieger, mająca na koncie liczne projekty Spielberga, od "A.I. Sztuczna inteligencja" po "West Side Story".

Josh O'Connor zdobył uznanie rolą księcia Karola w "The Crown", a ostatnio wystąpił w "Challengers", dramacie sportowym Luki Guadagnino. Obecnie pracuje nad filmem Kelly Reichardt "The Mastermind" i pojawi się w "Wake Up Dead Man" Riana Johnsona.

Spielberg, legenda kina z trzema Oscarami na koncie, powraca do Universal po sukcesie "The Fabelmans", częściowo autobiograficznego filmu o pasji do tworzenia i dorastaniu w Ameryce lat 60. To kolejny obiecujący projekt w dorobku jednego z najbardziej wpływowych reżyserów wszech czasów.

