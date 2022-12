Jonathan Gales pracował w Tennessee nad reklamą telewizyjną dla koncernu samochodowego Kia. Poleciał do Los Angeles w celach służbowych.

Jonathan Gales zabity przez pijanego kierowcę

Do tragedii doszło, gdy reżyser przechodził na przejściu dla pieszych. Lokalne media podają, że przejście było oznaczone. Pijany kierowca lexusa wtargnął na nie, poruszając się pod prąd jednokierunkową drogą. - Dosłownie wyrzuciło go w powietrze - tak to zdarzenie opisują funkcjonariusze policji.

Niestety brytyjskiego reżysera nie udało się uratować. W wypadku została ranna jeszcze jedna osoba. Kierowca lexusa próbował uciec - najpierw uderzył czołowo w inny pojazd, później został zatrzymany przez świadków. 39-letni sprawca został aresztowany.

Jonathan Gales: Doceniony reżyser, kochający mąż i ojciec

Jonathan Gales był laureatem prestiżowej zagrody BAFTA (Nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej), którą zdobył w 2020 roku za zwiastun igrzysk olimpijskich w Tokio

"Był troskliwym, rozważnym i kochającym mężem i ojcem. Miał energiczną osobowość, był zafascynowany światowym dziedzictwem kulturowym. Miał wielu, wielu przyjaciół, którzy, razem z bliską i dalszą rodziną, będą za nim okrutnie tęsknić" - pożegnał Jonathana jego ojciec James.

W domu czekała na niego ciężarna żona i roczny synek.

