Jonah Hill: Niezwykła przemiana utalentowanego komika

Metamorfoza Jonaha Hilla należy do najbardziej spektakularnych przemian ostatnich lat. Dziś trudno rozpoznać go na zdjęciach z początków kariery. Choć jego aparycja była chętnie wykorzystywana w licznych rolach komediowych, to choćby swoim ostatnim występem w hicie "Nie patrz w górę" udowodnił, że jako aktor ma do zaoferowania znacznie więcej. Ostatnio gwiazdor podjął kolejny ważny krok.

Zdjęcie Jonah Hill w filmie "Idol z piekła rodem" (2010) / East News