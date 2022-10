Od premiery 23 września "Johnny" znajduje się na podium box office. Przebojem jest również książka "Johnny. Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim", będąca uzupełnieniem historii opowiedzianej w filmie. Jej autorem jest Maciej Kraszewski - scenarzysta ,,Johnny'ego".

Na rynku jest dostępny również winyl ze ścieżką dźwiękową. Znalazły się na nim dwa ponadczasowe covery w wykonaniu Dawida Podsiadły: "Nic nie może wiecznie trwać" z repertuaru Anny Jantar oraz "Bóg" z repertuaru zespołu T.Love oraz dwa premierowe utwory, powstałe specjalnie na ścieżkę dźwiękową filmu, napisane i wykonane przez Kukona i Dawida Karpiuka. Autorem muzyki komponowanej jest Michał Kush, wielokrotnie nagradzany Fryderykami, multiplatynowy producent i kompozytor, twórca wszystkich dotychczasowych płyt Darii Zawiałow.

"Kuchnia na pełnej petardzie"

Dziś do księgarń trafia książka kucharska Patryka Galewskiego (w filmie w tej roli Piotr Trojan), powstała po zakończeniu zdjęć do filmu "Johnny". To nie tylko zbiór świetnych przepisów - to także opowieść o skomplikowanych losach chłopaka, który przeżył wiele złego, by w końcu wygrać życie.

Patryk Galewski dziś jest fantastycznym kucharzem, szefem kuchni restauracji Kutter, szczęśliwym mężem oraz tatą trójki dzieci. Jednak nie zawsze tak było, a jego droga do miejsca, w którym jest była wyboista. "Poznałem go za karę" - mówi Patryk Galewski, bohater książki i filmu "Johnny". Spotkali się w założonym przez Jana Puckim Hospicjum, gdzie Patryk trafił po odsiadce, żeby przez jakiś czas popracować na cele społeczne. "To właśnie Johnny, kiedy zorientował się, że lubię gotować, namówił mnie, żebym został kucharzem. Dał mi drugą szansę - gdyby nie on, nigdy nie wyszedłbym na prostą" - mówi Patryk.

"Kuchnia na pełnej petardzie" to fantastyczna historia opowiedziana poprzez smaki i zapachy. Czytelnicy dowiedzą się z niej, o jakich potrawach Patryk marzył w więzieniu, co gotował dla podopiecznych księdza Jana, jakie dania przyrządza dla gości swojej restauracji, a co gotuje w domu, dla żony i dzieciaków.

