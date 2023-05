Johnny Depp chce rozpocząć nowy rozdział. Ma dość wzbudzania kontrowersji

W ostatnich latach gwiazdor częściej fotografowany był przy wejściu do sądu aniżeli na czerwonym dywanie. Jednak jego dobra passa wróciła, gdy 1 czerwca ubiegłego roku, decyzją ławy przysięgłych, gwiazdor wygrał z eksżoną, Amber Heard, głośny proces o zniesławienie.

W rozmowie z AP Depp przyznał, że jeszcze do niedawna sam nie wyobrażał sobie, że z uśmiechem na ustach będzie rozdawał fanom autografy promując nowy film.

"Gdy sięgasz dna, potem spadasz jeszcze niżej, a potem odkrywasz, że to dno ma jeszcze piwnicę. W tamtym czasie myślałem sobie tylko: pie***ć to, miałem to szczęście, że byłem w branży długo, mogłem zagrać w wielu filmach. To, jak sądzę, jest moim dziedzictwem. Mogę z tym żyć, nie zrobiłem niczego złego" - stwierdził.

Reklama

Podsumowując ostatnie lata, powiedział, że słowem, które najlepiej je opisuje jest dezorientacja.

Zdjęcie Camille Vasquez i Johnny Depp / Pool AFP/Associated Press/East News / East News

"Myślisz sobie wtedy, czy to moje życie, co się wydarzyło? To z pewnością nie były nudne, ale bardzo nieprzyjemne lata. Plotki, oskarżenia. Nie będę żałował, że przeszedłem tę dziwną drogę, wiele się o sobie dowiedziałem" - dodał.

Pytany w rozmowie z BBC o to, jak odbiera swój wielki powrót, stwierdził, że dziwnie mówi się o powrocie, bowiem on sam nigdzie nie zniknął. To towarzyszące jego życiu okoliczności zdecydowały, że filmowcy i wielkie wytwórnie zamknęli mu drzwi przed nosem. Tym, którzy z lubością go wtedy oceniali, zalecił, aby przyjrzeli się sobie, swojej rodzinie czy aby w ich najbliższym otoczeniu wszystko jest tak idealne, jak się wydaje.

"Zanim ludzie zaczną wskazywać palcem i osądzać innych, sugeruję, aby wzięli dzień wolny od pracy, zostali w domu i rozpoczęli dochodzenie w sprawie wszystkich członków rodziny. Zacznij od swojego ojca, spójrz wstecz, był wspaniałym facetem prawda? A twoi wujkowie, bracia? Rozejrzyj się najpierw wokół siebie, zanim zaczniesz osądzać kogoś, o kim nie masz pojęcia, kim jest, przez co przeszła" - stwierdził w rozmowie z BBC.

W każdym z udzielonych wywiadów, aktor wyraźnie dał do zrozumienia, że choć nie może odciąć się od przeszłości, pragnie zakończyć ten rozdział swojej historii. Nie przeszkadza mu, że nazywany jest postacią kontrowersyjną, przypomniał jednak, że przez większość swojej kariery był postrzegany za taką.

"Wiele lat temu byłem bardziej kontrowersyjny niż teraz. Sprawy toczą się własnym torem. Wszystko zostało wyjaśnione, to koniec. Z pewnością nie pozwolę, aby te rzeczy zdefiniowały wszystko co zrobiłem wcześniej, co robię teraz i co zamierzam zrobić" - dodał na koniec rozmowy z BBC.

Zobacz też:

Pierce Brosnan będzie miał swoją pierwszą solową wystawę malarską