O śmierci artysty poinformowała na Instagramie jego córka, aktorka Sharon Catherine Brown. "Nasza rodzina jest zdruzgotana.[...] Ledwo mogę oddychać" - napisała.

Córka zmarłego aktora poprosiła także o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie. "To szok. Został dosłownie wyrwany z naszego życia. To jeszcze nie jest dla nas realne. Będzie więc więcej do powiedzenia, ale nie teraz. Tata był absolutnie najlepszy. Tak bardzo go kochamy" - zakończyła swój wpis Brown.

Szczegóły dotyczące przyczyny śmierci Johnny'ego Browna nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Johnny Brown: Człowiek wielu talentów

Brown urodził się 11 czerwca 1937 roku w St. Petersburgu na Florydzie, wychował się w Harlemie.

Wystąpił w takich produkcjach, jak: "Życie", "Czarnoksiężnik z krainy Oz", "Romanssidło".

Amerykańcy widzowie najlepiej pamiętają go jednak z roli w popularnym w latach 70. sitcomie "Good Times". Brown wcielał się w Bookmana do zakończenia serii w 1979 roku.

Gwiazdor był także utalentowanym muzykiem i komikiem. Kojarzono go z szerokim, przymilnym uśmiechem, ruchliwą mimiką twarzy i łatwym, przyjemnym stylem żartu.

