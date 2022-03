John Travolta należy do grona wielkich miłośników lotnictwa. Samolotami zaczął się fascynować już jako nastolatek. Gdy miał zaledwie 15 lat, pobierał pierwsze lekcje sterowania powietrznymi maszynami, a od 22 roku życia jest licencjonowanym pilotem.



Aktor posiada luksusową willę na osiedlu Jumbolair Aviation Estates w Ocala na Florydzie, które ma bezpośredni dostęp do prywatnego lotniska. Travolta jest też właścicielem małej floty samolotów, w skład której wchodzą m.in. Boeing 707, Bombardier Challenger 601, Boeing 727 oraz trzy odrzutowce Gulfstream.



Do niedawna miał również Boeinga 707-138, który należał niegdyś do Franka Sinatry . W maju 2017 gwiazdor "Pulp Fiction" podarował tę maszynę australijskiej organizacji HARS, która zajmuje się renowacją historycznych samolotów.



Zdobyte dotychczas uprawnienia Travolcie jednak nie wystarczały, dlatego zrobił kolejne. W krótkim filmiku, który zamieścił na Instagramie, aktor pochwalił się swoim fanom, że może pilotować większe maszyny. "Właśnie otrzymałem licencję pilota samolotu odrzutowego Boeing 737. To dla mnie chwila ogromnej dumy" - wyznał w podpisie nagrania. Boeing 737 to najpopularniejszy i najczęściej zamawiany na świecie wąskokadłubowy samolot pasażerski średniego zasięgu. Produkowany jest w wielu wersjach od 1967 roku.

Fani pogratulowali gwiazdorowi osiągnięcia w licznych komentarzach pod jego postem. "Ja też jestem wielkim fanem lotnictwa. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!" - napisał jeden z użytkowników serwisu. "Brawo! Nie miałabym nic przeciwko temu, by wejść na pokład twojego samolotu" - skomentowała inna internautka. "John, jesteś legendą. Bezpiecznych podróży w przestworzach!" - dodał ktoś inny.

