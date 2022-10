Pod koniec września we wschodnie wybrzeże USA uderzył huragan Ian, określany jako cyklon posttropikalny. W wyniku kataklizmu przez Florydę, a także Karolinę Północną i Południową przetoczyły się powodzie. Jak podkreślił prezydent USA Joe Biden, skala zniszczeń jest ogromna. "Możliwe, że spowodował jedne z najbardziej dotkliwych strat w historii naszego narodu" - powiedział. ABC News podało wczoraj, że w konfrontacji z żywiołem śmierć poniosło co najmniej 120 osób. Ucierpiała także Kuba, której Unia Europejska obiecała już przekazać 1 mln euro.

John Travolta rozwozi żywność ofiarom huraganu Ian

W niesienie pomocy ofiarom postanowił zaangażować się John Travolta . Słynny hollywoodzki aktor poinformował o tym fanów, publikując na Instagramie krótki filmik, na którym widzimy go stojącego obok ciężarówki z napisem "Scientology Volunteer Minister". To organizacja, której wolontariusze udają się do miejsc katastrof, by nieść pomoc, ale też głosić nauki ruchu scjentologicznego. Gwiazdor "Pulp Fiction" osobiście rozwoził żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby do osób szczególnie dotkniętych skutkami huraganu. "Cześć, właśnie dotarłem do Fort Myers z niezbędnymi zapasami. Jeśli wy także chcecie pomóc, skontaktujcie się z volunteerflorida.org" - powiedział w nagraniu Travolta.

Fani entuzjastycznie zareagowali na post aktora. "Jesteś wspaniałym facetem. Dziękujemy, że nam pomagasz!" - skomentował zamieszczone w sieci nagranie pewien wdzięczny mieszkaniec miasta Cape Coral. "Potrzebujemy więcej ludzi o tak złotym sercu. Kochamy cię, John!" - wtórował mu inny. W komentarzach uznanie dla gwiazdora wyrazili także jego sławni znajomi, m.in. Mario Lopez, Sofia Milos, Donnie Wahlberg, Ruddy Rodriguez czy Brittany Furlan.

