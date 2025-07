John Malkovich usunięty z "Fantastycznej 4". "Złamane serce"

Malkovich wcielił się w postać złoczyńcy Red Ghosta, w komiksach jednego z pierwszych antagonistów Fantastycznej 4. Był on genialnym naukowcem, któremu pomagała drużyna czterech zmodyfikowanych genetycznie małp. Zostały one obdarzone mocami podobnymi do członków superbohaterskiego zespołu.

Sceny z Malkovichem miały znajdować się na początku filmu, ukazującego pierwsze misje filmowej Fantastycznej 4. W czasie montażu Shakman stwierdził jednak, że ten wątek zaburza narrację. Z tego powodu ostatecznie z niego zrezygnowano. Reżyser przyznał, że aktor "był genialny i dał z siebie wszystko", a fakt, że jego sceny nie znajdą się w filmie, "łamie mu serce".

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Co wiemy o filmie?

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" będzie 37. filmem Kinowego Uniwersum Marvela. Jego akcja rozegra się w latach 60. XX wieku i nie skupi się na genezie zespołu. Tytułowa drużyna zmierzy się z Galactusem (Ralph Ineson), pożeraczem planet.

W jej skład wchodzą Reed Richards (Pedro Pascal), geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała, Sue Storm (Vanessa Kirby), która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna, jej brat Johnny (Joseph Quinn), którego ciało może zająć się ogniem oraz Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia.

W obsadzie znaleźli się także Julia Garner, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne i Sarah Niles. Przewiduje się, że Robert Downey Jr. może pojawić się w epizodzie jako Doktor Doom, główny antagonista nadchodzących filmów z serii "Avengers".