Film to opowieść o zakochanym wędrownym poecie, który podejmuje się niebezpiecznej podróży przez ośnieżone góry. Akcja rozgrywa się w Bawarii w 1812 roku. "Podróż zimowa" jest oparta o cykl 24 pieśni skomponowanych przez Franza Schuberta.

John Malkovich przyjedzie do Wrocławia

Produkcja jest połączeniem scen z udziałem aktorów, efektów specjalnych i komputerowej animacji malarskiej. Do budowy filmowego świata użyta zostanie, po raz pierwszy w filmie pełnometrażowym i na taką skalę, technologia Dreams, znana z gier na PlayStation.

W filmie zagrają w nim m.in. John Malkovich ("Niebezpieczne związki", "Być jak John Malkovich"), Jason Isaacs (znany z ról czarnych charakterów m.in. w filmach "Patriota", "Piotruś Pan", "Harry Potter") oraz związany z wrocławskim Teatrem Polskim Marcin Czarnik . To on w filmie wcieli się w rolę wędrownego poety. Zdjęcia z udziałem aktorów mają być realizowane we Wrocławiu w czerwcu.

Producentami "A Winter’s Journey" są Oiffy, BreakThru Films, Pandora Filmproduktion oraz Wrong Men. Film otrzymał także dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Sony Pictures Classics wykupiło już prawa do filmu m.in. na rynek północnoamerykański, bliskowschodni, skandynawski, australijski, nowozelandzki, południowoafrykański, Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej.

John Malkovich jako "Dusiciel z Wiednia"

Kolejny pobyt Jona Malkovicha we Wrocławiu planowany jest na sierpień. 69-letni aktor ma wystąpić wtedy w spektaklu "The Infernal Comedy: spowiedź seryjnego mordercy" w reżyserii Michaela Sturmingera. Spektakle odbędą się 13 i 14 sierpnia 2022 roku w Narodowym Forum Muzyki. Sztuka ma być połączeniem opery z dramatem jednego aktora. Malkovich wcieli się w niej w Jacka Unterwegera, austriackiego pisarza i seryjnego mordercę nazywanego "Dusicielem z Wiednia". Obok aktora na scenie pojawią się też dwie śpiewaczki operowe.

John Malkovich znany jest z takich tytułów, jak m.in. "Niebezpieczne związki", "Być jak John Malkovich", "Imperium słońca", czy serii "Red". Był dwukrotnie nominowany do Oscara i trzy razy do Złotego Globu. Zdobył też nagrodę Emmy za swój występ aktorski w filmie "Śmierć komiwojażera". Jego pierwsza wizyta we Wrocławiu miała miejsce w 2016 roku. Zagrał wtedy w filmie Lecha Majewskiego "Dolina Bogów".

