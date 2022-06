John Cena zdobył się na wyjątkowy gest. Znany wrestler i gwiazdor "Szybkich i wściekłych" podczas swojej niedawnej podróży po Europie dowiedział się, iż o spotkaniu z nim marzy pewien nastoletni ukraiński uchodźca. Misha Rohozhyn, 19-latek z zespołem Downa, uciekł z ogarniętego wojną kraju po tym, jak jego dom w Mariupolu został doszczętnie zniszczony w wyniku bombardowania. Misha nie rozumiał, dlaczego muszą wyjeżdżać, dlatego jego matka Liana przekonała go, że celem ich podróży jest spotkanie z jego idolem, Johnem Ceną. Historia ta do tego stopnia poruszyła gwiazdora, że postanowił odwiedzić chłopca w ośrodku dla uchodźców pod Amsterdamem.

John Cena spotkał się z chłopcem z Mariupola

"Kiedy przeczytałem o Mishy i jego mamie, dotarło do mnie, że muszę działać. Miałem akurat trzy dni wolnego w pracy i jakąś godzinę samolotem od miejsca ich pobytu. Decyzję podjąłem od razu. Pomyślałem: 'Lecimy tam'. Oznaczało to spędzenie popołudnia na zabawie klockami i jedzeniu ciasta. Dla moich nowych przyjaciół, których miałem okazję poznać, to było absolutnie wyjątkowe popołudnie" - wyjaśnił Cena w filmiku opublikowanym w serwisie Youtube przez "World Wrestling Entertainment".

Wideo John Cena meets teen who fled Ukraine

Na nagraniu dokumentującym wizytę gwiazdora widzimy, jak wita się on ze swoim ukraińskim fanem uściskiem dłoni. "Przebyłem długą drogę, aby cię zobaczyć. Wiele o tobie słyszałem" - mówi w filmiku wrestler. Cena podarował Mishy koszulkę i czapkę ozdobione napisem "Never Give Up" ("Nigdy się nie poddawaj") oraz swój pas WWE Championship. "John, tak bardzo ci dziękuję. Masz wielkie serce" - powiedziała nie kryjąc wzruszenia matka chłopca. O swoim spotkaniu z nastoletnim uchodźcą Cena opowiedział też w zamieszczonym na Twitterze poście. "Cóż za wspaniały sposób na spędzenie soboty. Misha i jego mama są żywą definicją hasła #NeverGiveUp" - napisał gwiazdor.

