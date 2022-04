Bohaterką filmu "The Kill Room" jest grana przez Umę Thurman handlarka dzieł sztuki, która zajmuje się też praniem brudnych pieniędzy. Zostaje ona zmuszona do stawienia czoła półświatkowi przestępczemu, gdy przez przypadek sprawia, że płatny zabójca (Manganiello) zostaje niespodziewaną gwiazdą świata sztuki. Samuel L. Jackson ma tutaj wcielić się w postać szefa wspomnianego płatnego zabójcy. Będzie to pierwszy wspólny występ na ekranie Umy Thurman i Samuela L. Jacksona od czasu "Pulp Fiction" Quentina Tarantino.

"Pulp Fiction": Arcydzieło Quentina Tarantino 1 / 10 "Pulp fiction", obok Złotej Palmy, którą dostał na festiwalu w Cannes, przeszedł do historii kina z jeszcze jednego względu. Słowo "fuck" - i jego odmiany - padają w filmie rekordowe 271 razy. Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

Zdjęcia do filmu "The Kill Room" mają rozpocząć się w New Jersey i Nowym Jorku jeszcze wiosną tego roku. Autorem scenariusza filmu jest Jonathan Jacobson. Na zbliżającym się Festiwalu Filmowym w Cannes producenci filmu będą poszukiwać dystrybutora. Nie wiadomo więc póki co, czy "The Kill Room" będzie można obejrzeć w kinach, czy od razu na serwisie streamingowym.

Joego Manganiello można aktualnie oglądać w netfliksowym filmie "Metal Lords", a kolejnym projektem z jego udziałem będzie serial "Moonhaven" stacji AMC. Jego akcja ma się rozgrywać w odległej o sto lat przyszłości. Serial opowie o przemytniczce, która zostaje oskarżona o przestępstwo i zesłana na księżycową bazę Moonhaven. Mieszkająca tam społeczność pracuje nad rozwiązaniem problemu, który może zakończyć ziemską cywilizację.

Samuel L. Jackson, który niedawno wystąpił w serialu "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya", pracuje aktualnie nad serialem Marvela "Secret Invasion". Wcześniej ukończył zdjęcia do filmów "Argylle" i "The Marvels". Coraz częściej na małym ekranie można też ostatnio zobaczyć Umę Thurman, która tylko w tym roku wystąpiła w serialach "W cieniu podejrzeń" i "Super Pumped". Aktorka niedawno ukończyła też zdjęcia do filmu muzycznego "Hollywood Stargirl".

