​Jodie Comer zagra Józefinę w filmie o Napoleonie?

Przełomem w jej karierze aktorskiej była rola w serialu "Obsesja Eve". Po niej przyszły kolejne propozycje aktorskie, wśród których była rola Marguerite de Carrouges w nowym filmie Ridleya Scotta "The Last Duel". Wiele wskazuje na to, że to nie ostatnia rola Jodie Comer u tego reżysera. Aktorka jest główną kandydatką do roli Józefiny w realizowanym przez Brytyjczyka filmie "Kitbag", opowiadającym o Napoleonie Bonaparte. W roli cesarza Francuzów zobaczymy w nim Joaquina Phoeniksa.

Jodie Comer zwystąpi w kolejnym filmie Ridleya Scotta? /Emma McIntyre /Getty Images

Do rozpoczęcia zdjęć do filmu "Kitbag" pozostało jeszcze sporo czasu. Dlatego też informacja podana przez portal "Deadline" dotycząca udziału w nim Comer nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Trwają pierwsze rozmowy z aktorką, które mają doprowadzić do podpisania kontraktu. Przed "Kitbag" Ridley Scott zamierza ukończyć inny planowany przez siebie film - oparty na faktach thriller "House of Gucci" z Lady Gagą w roli głównej.

Źródła, na które powołuje się portal "Deadline", twierdzą, że gdy Jodie Comer otrzymywała rolę w filmie "The Last Duel", Ridley Scott wiedział o niej niewiele. To, jak spisała się na planie produkcji ukończonej pod koniec ubiegłego roku, sprawiło, że był zachwycony jej talentem. A nie było łatwo się przebić, bo w "The Last Duel" zagrali też Matt Damon, Ben Affleck i Adam Driver.

Film o Napoleonie Bonaparte wyprodukuje platforma streamingowa Apple TV+, gdzie będzie miał swoja premierę. Na planie "Kitbag" Scott ponownie spotka się z Joaquinem Phoeniksem, który zagrał już dużą rolę w jego "Gladiatorze". Scenariusz filmu o Napoleonie napisał David Scarpa, autor scenariusza innego filmu Ridleya Scotta zatytułowanego "Wszystkie pieniądze świata".

"Kitbag" ma skupić się na postaci Napoleona i jego drodze do najwyższych zaszczytów. Historia Napoleona ma zostać opowiedziana z punktu widzenia jego niestabilnych relacji z żoną i jedyną prawdziwą miłością: Józefiną. W zamyśle twórców jest pokazanie największych bitew stoczonych przez wojska Napoleona i nakreślenie jego geniuszu taktycznego. Tytuł film zapożyczony został z powiedzenia: każdy żołnierz nosi w torbie na przybory (kitbag) buławę marszałka.