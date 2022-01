Joanna Samojłowicz: Kariera

Samojłowicz urodziła się 14 lutego 1975 roku w Warszawie. Jest córką polskiej aktorki filmowej i telewizyjnej - Magdaleny Celówny - Janikowskiej oraz Macieja Janikowskiego, trenera koni.

Jako mała dziewczynka chciała zostać modelką i swoje marzenie sukcesywnie realizowała. Kilkukrotnie pojawiła się na okładce polskiego Playboya. Była też jedną z pierwszych Polek, które pojawiły się na okładce amerykańskiego wydania gazety dla dorosłych. W 1996 r. zaprezentowała się w wydaniu specjalnym "Word Wide Nudes". Był to wówczas niezwykły sukces, z uwagi na to, że o pozowanie do tego wydania walczyły kobiety z całego świata.



Zdjęcie Joanna Samojłowicz / Maciej Czajkowski / Agencja FORUM

I choć w Hollywood wróżono jej świetlaną przyszłość, ona sama wolała skupić się na rozwijaniu kariery i pracy w Polsce. Rodzimy show-biznes również dostrzegł jej potencjał. Pod koniec lat 90. zaproponowano jej niewielką rolę w kontynuacji kultowego "Kilera" - "Kilerów 2-óch". W filmie Juliusza Machulskiego wcieliła się w prostytutkę "Evitę" i rozkochała w sobie miliony Polaków.

Jej bohaterka, śliczna i zgrabna blondynka, kokietująca głównego bohatera, zrobiła ogromne wrażenie. Samojłowicz dzięki roli zyskała ogromną rozpoznawalność i kolejne zawodowe propozycje.

Zdjęcie Kadr z filmu "Kilerów 2-óch" / YouTube

Przez kilka lat występowała w programie "Na każdy temat", a w 2000 roku została prowadzącą programu dla dorosłych - "Różowa landrynka". Kilka lat później niespodziewanie zniknęła z show-biznesu. Co robi dziś?

Zdjęcie Joanna Samojłowicz / Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

Joanna Samojłowicz prowadzi własny biznes!

Samojłowicz ma obecnie 46 lat i spełnia się jako mama oraz bizneswoman. Od wielu lat prowadzi własny biznes w branży beauty-wellness i spełnia marzenia. Jest także mamą 22-letniego Dawida i 21-letniej Natalii. Była modelka i prezenterka ma również konta w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani wciąż mogą śledzić jej poczynania. Trzeba przyznać, że jako 46-latka prezentuje się znakomicie! Oto kilka najnowszych zdjęć:

