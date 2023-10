Joanna Kulig zachwyciła Natalie Portman

W filmie Pawła Pawlikowskiego - "Zimnej wojnie" - Kulig zagrała Zulę, polską piosenkarkę, która w latach 50. XX wieku robi karierę w Paryżu. Aktorka brawurowo wykonała zarówno po polsku, jak i francusku standard "Mazowsza" - "Dwa serduszka". Za pierwszym razem była to prosta, wiejska melodia, za drugim - jazzowy numer. "Jej postać, jej muzyczne możliwości, energia i urok zawsze były z tyłu mojej głowy, kiedy tworzyliśmy postać Zuli" - Pawlikowski przyznał, że Joanna Kulig była Zulą już na etapie powstawania scenariusza.

Rola w "Zimnej wojnie" sprawiła, że polską aktorką zaczęto się zachwycać w Hollywood. "Niedawno przeżyłam totalny zachwyt utworami z 'Zimnej wojny'. Nuciłam je jeszcze długo po seansie i teraz poluję na ścieżkę dźwiękową. Nie mogłam uwierzyć, że Joanna Kulig zaśpiewała te wszystkie skomplikowane piosenki sama" - Natalie Portman powiedziała w wywiadzie, którego udzieliła magazynowi "Pani".

Joanna Kulig: Na podbój Hollywood

Zdjęcie Joanna Kulig (2P) podczas światowej premiery filmu "She Came to Me" na Berlinale / Stefanie Loos / AFP

Polska aktorka zagra jedną z głównych ról w amerykańskiej komedii romantycznej "She Came To Me" , w której pojawi się u boku takich hollywoodzkich gwiazd, jak Anne Hathaway, Marisa Tomei, Tahar Rahim i Matthew Broderick. Z kolei w filmie "Knox Goes Away" Michaela Keatona polskiej aktorce partnerować będą Al Pacino, Marcia Gay Harden oraz Michael Keaton.

Joannę Kulig zobaczymy niedługo w serialu "Masters of Air" reżyserowanym przez twórcę ostatniego Bonda - Cary'ego Fukunagę. "Moja rola w 'Masters of the Air' nie jest duża - muszę to podkreślić, żeby nikt później nie był później rozczarowany tym, co zobaczy. Zależało mi, by spotkać się na planie z Carym Fukunagą, którego bardzo cenię" - Kulig podkreśliła w rozmowie z PAP Life.

Joanna Kulig dołączyła do Amerykańskiej Akademii Filmowej

Polska aktorka została również doceniona przez Amerykańską Akademię Filmową, która przyznaje Oscary. Akademia poinformowała o kolejnych aktorkach oraz aktorach, którzy dołączyli do grona jej członków. Oprócz Joanny Kulig wyróżnieni zostali m.in. Stephanie Hsu, Colin Farrell, Raúl Castillo, Noémie Merlant, Paul Mescal, Bill Hader, A Martinez.