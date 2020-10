Joanna Koroniewska: Mam dwoje dzieci, ale ciąż miałam osiem

Joanna Koroniewska opublikowała na swoim Instagramie długi i emocjonalny wpis. Popularna aktorka zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie, wspominając m.in. o bólu po stracie dziecka i poronieniach...

Joanna Koroniewska zdecydowała się na bardzo osobisty, a przy tym wstrząsający wpis. Aktorka, której sporą rozpoznawalność przyniosła rola Małgosi Chodakowskiej w "M jak miłość", postanowiła szczerze opisać jej trudne doświadczenia związane z poronieniami, odnosząc się tym samym do głośnego w ostatnim czasie tematu dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

"Mam 42 lata i dwoje szczęśliwie zdrowych dzieci. Ale ciąż miałam osiem. Aż sześć z nich nosiłam przy sercu do końca trzeciego miesiąca. Obumierały. Cierpienie tak wielkie, że tylko Rodzic będący w takiej sytuacji może to zrozumieć. Po pierwszej stracie 13 lat temu miałam przerwę w staraniu się o kolejne dziecko aż dwa lata. Ból był ogromny. I niemoc. Nie mogłam się pozbierać" - napisała aktorka.

Joanna Koroniewska w swoim szczerym wyznaniu wspomniała także m.in. o nieopisanym bólu i ogromie emocji, jakie towarzyszyły jej w tym trudnym dla niej czasie.

"To stan nie do opisania. Takich historii ma wiele. I wciąż je tłumi. Bo cierpi. Ból nie do opanowania... Przez wiele lat nie mogłam o tym mówić. Nadal jest mi ciężko. To emocje nie do opisania. Za każdym razem czułam się gorsza. Czułam się z tym fatalnie" - wyznała Koroniewska.

Aktorka wspomniała również o obawach, jakie jej towarzyszą ze względu na aktualną sytuację w kraju.

Przypomnijmy, w ostatnim czasie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu to działanie niezgodne z konstytucją.

