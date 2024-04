Polski aktor zagrał obok hollywoodzkich sław. To jego kolejny zagraniczny projekt

Za kamerą "Mayday" stanęli Jonathan Goldstein i John Francis Daley, twórcy filmu "Dungens & Dragons: Złodziejski honor". Za produkcją odpowiadają studia Skydance i Apple Original Films.

Poza Reynoldsem, Branaghem i Dorocińskim w "Mayday" wystąpili także Clark Johnson ("Prawo ulicy", "Blok 99") oraz Maria Bakalova (nominacja do Oscara za "Kolejny film o Boracie").

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Dorociński: Praca za granicą mnie rozwija Newseria Lifestyle

Produkcję zapowiedziano w czerwcu 2023 roku. Zdjęcia rozpoczęły się 4 marca 2024 roku i potrwają do 8 maja.

Międzynarodowa kariera Marcina Dorocińskiego

Dorociński już w marcu 2024 roku zdradził, że pracuje nad nowym zagranicznym projektem. "Russell Crowe gra w fajną grę Where am I, to zgapię ją i zagram i ja. Zatem: gdzie jestem? Ściskam Was Kochani w przededniu wielkiej przygody. Wasz M." - napisał 28 lutego na swoim Facebooku Dorociński.

Dla polskiego aktora to kolejna zagraniczna rola. W 2023 roku było głośno o jego występie w "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One", w którym wcielił się w kapitana łodzi podwodnej. Dorociński zagrał także w "Unofficial Operation (Ransomed)", koreańskim filmie akcji, którego światowa premiera odbyła się 2 sierpnia 2023 roku. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć w trzech odcinkach "Wikingów: Walhalli" oraz wyróżnionym dwoma Złotymi Globami i 11 statuetkami Emmy miniserialu "Gambit królowej".