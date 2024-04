"Chcesz pokoju szykuj się do wojny": Chęci były dobre, ale... [recenzja]

"Chcesz pokoju szykuj się do wojny": Chęci były dobre

Nimi jest wybrukowane piekło, które Elbanowska pokazuje w krzywym zwierciadle groteski i absurdu. Wojna jest piekłem, o czym w 2024 roku nikomu przypominać nie trzeba. Za naszą wschodnią granicą płonie Ukraina, natomiast Strefa Gazy zamienia się w miejsce, skąd może przyjść prawdziwy początek III wojny światowej. Od dekad widmo wojny nie było tak bliskie i namacalne. Skoro nawet pacyfistyczni Skandynawowie są już "full metal jacket" (uzbrojeni po zęby), to znaczy, że pięknoduchostwo pacyfistów musi być w odwrocie.

Jest? Hold my beer - mówi Elbanowska i kręci film, który mógłby powstać w erze powszechnej szczęśliwości, gdy wojnę nasze dzieci oglądały na ekranach, grając w Call Of Duty, a my odpalaliśmy sobie "Szeregowca Ryana", albo sami braliśmy do ręki pada, by poczuć zapomniany dreszczyk emocji. Wojna jednak do nas przyszła i spoileruje, dowodząc, że jest dopiero w swojej początkowej fazie.

Elbanowska bierze na swój satyryczny widelec grupy paramilitarne, do których dołącza wbrew swojej woli zupełnie nieprzystosowany do maczystowskiej kultury nerd Tytus ( Michał Sikorski ). W czasie leśnego survivalu zaczyna czuć mięte do jedynej w grupie dziewczyny Natalii (Kinga Jasik) i właśnie dla niej przyjmuje na wątłą jak u allenowskich bohaterów klatę ciosy od Wodza (Piotr Ligienza) i reszty bawiącej się w wojnę kompanii pod batutą pułkownika Witkowskiego ( Juliusz Chrząstowski ) wesołej gromadki krindżowych urwisów w przebraniu Jessie Plemonsa z "Civil War". Albo i nie.

To są świadome historii kina dzieciaki, skoro jeden z nich ma nawet ksywkę Rambo! Tytus Yossarian na jakiego nasze kino stać doświadcza więc kolejnych groteskowych prób uczynienia z niego twardziela. Ostatecznie i tak wszyscy trafiają w lesie na grupę tajemniczych nagich kobiet, które w przerwie między medytacją i przytulaniem się do drzew, wyśmieją męskie zabawy w wojnę. Szukałem w ich gronie Yoko Ono z wlepką Imagine, ale rasowy parytet w tym lesie zachowany nie został.

Nie mam pretensji, że Elbanowska wraz ze współscenarzystą Łukaszem Czapskim wyśmiewają militaryzm w czasie kroczącej do nas wojny, gdy akurat każdy przejaw chęci obrony swojego domu przed najeźdźcą powinien być pożądany. Kubrick nakręcił przecież swoje wyjątkowo ostrze arcydzieło o wojnie nuklearnej rok po kryzysie kubańskim, gdy świat realnie stanął na krawędzi nuklearnej zagłady. Takie kino potrafi być katharsis, o ile jest inteligentne i stawia odważne tezy.

"Chcesz pokoju, szykuj się do wojny": Brak oryginalnej myśli i przenikliwości

Problem w tym, że "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" nie ma żadnej oryginalnej myśli i przenikliwości, która powinna charakteryzować antywojenną satyrę. Nie oceniam poziomu samego humoru, bo może akurat przeszarżowane slapstikowo-kabaretowe aktorstwo widzom do gustu przypadnie, ale oczekuję jednak w wypadku takiego kina jakiejkolwiek diagnozy wyszydzanej rzeczywistości. Teatrzyk napompowanego koszarowego testosteronu rozwałkowanego na poligonie genialnie ukazał, a jakże!, Kubrick w "Full Metal Jacket". Munk natomiast dobitnie obdarł święty w naszym kraju wojenny heroizm z mitologii.

Elbanowska ma natomiast do powiedzenia jedno - toksyczna męskość jest zła, a zabawa w wojnę to jej autodestrukcyjna emanacja. Polacy wciąż natomiast bawią się w obciachowe rekonstrukcje militarne, które mają szczególnie branie na prowincji, gdzie nawet burmistrz jeździ na nich w garniaku konno, a patriarchalizm ma twarz wąsatego Janusza w mundurze. No, ubaw po pachy, który powinien mieć podtytuł - M.A.S.Z Paragraf Zero.

4/10

"Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" , reż. Agnieszka Elbanowska, Polska 2023.